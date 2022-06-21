Scholz: Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceğiz

Alman Sanayi Federasyonu'nun yıllık toplantısında konuşan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceğini açıklayarak "Avrupa ve Batı demokrasileri Ukrayna'ya yönelik saldırıyı kabul etmiyor. İhtiyaç olduğu sürece Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceğiz" dedi.

Rusya'ya uygulanan yaptırımların Alman ekonomisine de zarar verdiğini belirten Scholz, "Bu yaptırımlar işe yarıyor. Evet, bu yaptırımlar kendimize de zarar veriyor. Şirketlerimize zarar veriyor ama uygulanması önemli. Özgürlüğün bir bedeli vardır. Demokrasinin bir bedeli vardır. Müttefiklerle dayanışmanın bir bedeli vardır ve bu bedeli ödemeye hazırız" diye konuştu.

Scholz, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği konusunda olumlu bir karar alınması için uğraşacağını dile getirdi. (İHA)