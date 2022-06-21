Küresel tahıl sorunu: Dörtlü zirve İstanbul'da toplanacak

Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle ortaya çıkan küresel tahıl sorununun çözümü için gelecek hafta Türkiye'de bir zirve düzenleneceği açıklandı. Toplantıya Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkilerinin katılacağı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, tahıl sorununun çözümü için bu hafta içinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet de Rusya'ya gidecek.

CNN Türk'ün haberine göre, dörtlü toplantı gelecek hafta Türkiye'de gerçekleştirilecek. Toplantı gerçekleşmeden önce Türkiye'den bir heyet Rusya'yı ziyaret edecek. Rusya ziyaretinin ardından İstanbul'da 4'lü bir toplantı gerçekleşecek. Habere göre Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcilerinin yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de toplantıya katılacak.

Toplantıda mutabakat sağlanması halinde, 1 ay içerisinden Ukrayna'dan gemiler hareket etmeye başlayacak. Mutabakat halinde, gelecek 6-8 ay içerisinde boğazlardan yaklaşık 35-40 milyon tahıl geçişinin yapılması planlanıyor.