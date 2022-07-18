Scholz: Ukrayna'da barış Rusya'nın lehinde olursa AB yaptırımlarını sürdürecek

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung'da Pazar günü yayınlanan makalesinde, AB'nin Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımları, Moskova ve Kiev'in Rusya'nın şartlarına göre barış anlaşması imzalaması halinde geri çekmeyeceğini söyledi.

Scholz, "Yeni gerçekliğin bir kısmı, AB'nin de konsolide olması. Rusya'nın saldırganlığına oldukça oybirliğiyle tepki verdi ve eşi görülmemiş derecede sert yaptırımlar uyguladı." derken bu yaptırımları potansiyel olarak uzun süre sürdürmek zorunda kalacaklarını "başından beri bildiklerini" de ekledi.

Sosyal demokrat şansölye, "Ayrıca Rusya'nın dikte ettiği barış durumunda bu yaptırımların hiçbirinin geri çekilmeyeceği de açıktır" dedi. Scholz, "Ukrayna ile Rusya için Ukraynalılar tarafından kabul edilebilecek bir anlaşmadan başka bir yol yok." ifadelerini kullandı.

Scholz, "Ukrayna'yı bu desteğe ihtiyaç duyduğu sürece destekleyeceğiz: ekonomik, insani, mali ve silah sevkiyatları. Aynı zamanda NATO'nun savaşın bir tarafı olmayacağını garanti ediyoruz." dedi.