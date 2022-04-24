Eski Almanya Şansölyesi: Almanya Rusya'yı tecrit edemez

Eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröeder, Almanya'nın endüstriyel gücünü korumak için Rusya'nın enerji kaynaklarına ihtiyacı olduğunu söyledi.

New York Times'a konuşan Schröeder, “Bütçelerini ödemek için petrole ve gaza ihtiyaçları var. Ve ısınmak ve ekonomiyi devam ettirmek için petrol ve gaza ihtiyacımız var” derken "Rusya gibi bir ülkeyi uzun vadede ne siyasi ne de ekonomik olarak izole edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yakın tutumu nedeniyle partisi SPD ve Almanya basını tarafından hedef gösterilen Schröeder “Alman endüstrisinin Rusya'nın sahip olduğu hammaddelere ihtiyacı var. Sadece petrol ve gaz değil, aynı zamanda nadir toprak elementleri. Ve bunlar basitçe ikame edilemeyen hammaddelerdir" diye ekledi.

Mevcut Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Cuma günü haftalık Der Spiegel gazetesine verdiği demeçte, Rusya'ya dönük ambargonun ciddi bir ekonomik krizi, milyonlarca iş kaybını ve yeniden açılmayacak fabrikaların kapanmasını tetikleyeceğini öne sürdü. Şansölye, bunun aynı zamanda Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın "restorasyonunun finansmanını" ciddi şekilde etkileyeceğini ifade etti.