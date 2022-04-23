Almanya Şansölyesi Scholz: Gaz ambargosu Almanya ve Avrupa ekonomilerine zarar verir

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Rusya'ya dönük bir gaz ambargosunun Ukrayna'ya hızlı bir barış getirmeyeceğini ve Almanya ile Avrupa için ciddi ekonomik sonuçları olabileceğini söyledi.

Haftalık Der Spiegel gazetesine konuşan Scholz, Rusya'ya dönük ambargonun ciddi bir ekonomik krizi, milyonlarca iş kaybını ve yeniden açılmayacak fabrikaların kapanmasını tetikleyeceğini öne sürdü.

Şansölye, bunun aynı zamanda Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın "restorasyonunun finansmanını" ciddi şekilde etkileyeceğini ifade etti.