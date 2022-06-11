Scholz: Rusya'ya karşı yaptırımlara AB üyeliğine aday ülkeler de katılmalı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Avrupa Birliği'ne (AB) katılmak isteyen ülkeler, Rusya'ya karşı yaptırımlara dahil olmalı" dedi.

Scholz, açıklamasında "Açık ve net: Kim AB'ye girerse kuralları da kabul etmiş olur. Ve kim şimdi üye olmak isterse yaptırım rejimine uymak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Scholz'dan sonra söz alan Vucic ise, Rusya'nın Ukrayna işgalini kınadıklarını, ancak yaptırımlar konusunda Moskova'ya karşı farklı bir tavır aldıklarını anımsattı.

Vucic, "Biz Sırplar yaptırımları hatırlıyoruz ve bunun en iyi yol olduğunu düşünmüyoruz, Rus tarafıyla farklı, asırlık ilişkilerimiz olduğunu unutmayın" değerlendirmesini yaptı.