Finlandiya Rusya sınırına bariyer kurmaya hazırlanıyor

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya hükümeti, Rusya sınırına daha sağlam çitler çekmek için yasa hazırlıklarına başladı.

Finlandiya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya'dan gelebilecek hibrit tehditlere karşı ülkeyi korumak için sınır güvenliğinin artırılması için harekete geçildiği" belirtildi.

Finlandiya hükümetinin Rusya'dan olası bir kitlesel göç akımını "hibrit tehdit" olarak gördüğü kaydedildi.

Halihazırda Finlandiya'nın Rusya ile yaklaşık 1300 km'lik sınırı boyunca bazı bölgelerde besi hayvanlarının geçişini engellemek için ahşap çitler bulunuyor.

Finlandiya Sınır Muhafızları yetkilisi Sanna Palo "Gerçek bir bariyer etkisi yaratacak sağlam çitler inşa etmeyi amaçlıyoruz" dedi. Palo çitlerin tüm sınır boyunca uzanmayacağını, önemli görülen konumlara kurulacağını söyledi.



