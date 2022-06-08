İspanya: 'Hibrit tehditler' NATO'nun güvenlik planlarına dahil edilmeli

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinde düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesinde verdiği röportajda, düzensiz göç, gıda güvensizliği ve terörizmin yeni tehditler olduğunu söyledi.

Albares, bu maddeleri "hibrit tehditler" olarak adlandırdı. Albares, "hibrit tehditlerin" NATO'nun yeni güvenlik ve politika yol haritasına dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

29-30 Haziran tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de toplanacak NATO Zirvesi'nde, ittifakın gelecek 10 yıldaki "Stretejik Konsepti" açıklanacak. Ayrıca toplantıda, Rusya'nın Ukrayna operasyonu ile Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyelik başvuruları gündeme gelecek.

Hibrit tehditler

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinde gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesinde açıklamalar yaptı. Reuters'e konuşan İspanya Dışişleri Bakanı Albares, NATO'dan Rusya'nın daha fazla etkisi altına girdiğini iddia ettiği "Mağrip ve Sahel ülkelerindeki tehditlere" daha fazla dikkat edilmesini talep edeceklerini söyledi. Albares, "Güney kanadından gelen ciddi tehditlerin olduğunun, kabul edilmesini istiyoruz. Terörizm, siber güvenlik, enerji kaynaklarının siyasi kullanımı ve düzensiz göç, egemenliğimizi etkiliyor" dedi.

Reuters'in görüştüğü uzmanlara göre, İspanya "NATO'nun güney kanadı kampanyasında" Portekiz ve İtalya gibi diğer güney Avrupa ülkelerinden destek buluyor. Lakin göç meselesinin zirvede fikir birliğine varılamayacak kadar "bölücü" bir madde olduğu belirtildi.

NATO'nun güney kanadı ve İspanya

Albares, düzensiz göç, gıda güvensizliği ve terörizm gibi "hibrit tehditlerin" NATO'nun stratejik planına dahil edilmesinin, İspanya'nın sınırlarının korunması için caydırıcı etki yaratacağını iddia etti.

Albares, "Yapılması gereken yeni bir şey yok, sadece güney kanadından da bir takım tehditlerin gelebileceği ve bir noktada doğu kanadında gördüğümüzle aynı şekilde bir NATO savunma tepkisi gerektirebileceği akılda tutulmalıdır" dedi.

Rusya'nın Batı Afrika'daki varlığı

İspanya'nın Batı Afrika'nın Sahel bölgesinde artan Rus etkisine dikkat çektiğini belirten Albares, "Rusya'nın [Mali'deki] varlığı hiçbir şekilde yardımcı olmuyor, demokrasiyi ilerletmek, istikrarı sağlamak için hiçbir şekilde yardımcı olmuyor" dedi.