İspanya Ukrayna'ya uçaksavar füzeleri ve tank gönderiyor

İspanya'nın Ukrayna'ya desteğini artıracağı, ülkeye uçaksavar füzeleri ve Leopard muharebe tankları göndereceği belirtildi.

El Pais'in hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İspanya ayrıca Ukrayna ordusuna tankların nasıl kullanılacağı konusunda eğitim sağlayacak. Eğitimler, İspanyol Ordusu'nun NATO'nun Gelişmiş Varlık Operasyonu çerçevesinde 500 askerinin konuşlandırdığı Letonya'da gerçekleşecek. El Pais'in aktardığına göre, İspanya'da ikinci bir eğitim aşaması gerçekleşebilir.

İspanya'nın daha gelişmiş bir sistemle değiştirdiği düşük seviyeli Shorad Aspide uçaksavar füzelerinin de Ukrayna'ya teslim edildiği ifade edildi. İspanya Ukrayna'ya şimdiye kadar mühimmat, bireysel koruma teçhizatı ve hafif silahlar tedarik etmişti.