Scholz: Rus gazına bağımlılığı takvimlerin öngördüğünden daha erken azaltacağız

Almanya'nın Rus doğalgazına olan bağımlılığı üzerine açıklamada bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Herkes bilir ki bu yaptırımlar her zaman her iki tarafı etkiliyor. Hem uygulayan ülkelere geri tepmeyle etkiliyor, hem de tüm dünyayı etkiliyor. Yükselen kömür, petrol ve gaz fiyatları doğal olarak Almanya gibi zengin bir ülke için sorunsa, bazı ülkeler için aşılamaz bir şey. Bu nedenle titizlikle denge bulmak lazım” açıklamasında bulundu.

Sputnik'in haberine göre, Almanya'nın, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyon başlatmadan önce Rus enerji kaynaklarına bağımlılığından kurtulma çalışmalarını başlattığını söyleyen Scholz, bunun sayesinde Rusya’dan kömür ithalatına ambargo uygulama kararına destek verdiklerini kaydederek, "Petrol ithalatı alanında da adım adım Rusya’yı başka tedarikçilerle ikame etme konusu üzerinde çalışıyoruz. Ekonomimiz bunu hayata geçirmeye hazır ve artık bunu yapmaya başladı" dedi.

Rus gazını ikame etme konusunda büyük planları olduğunu kaydeden Scholz, yeni boru hatları ve terminaller inşa edeceklerini belirterek, “Bu yapar yapmaz hazır olduğumuzu söyleyeceğiz. Ama tüm takvimlerin öngördüğünden çok daha hızlı olacağız. Bunun üzerinde aktif olarak çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.