11 kişilik Ukrayna toplantısı

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, Ukrayna'ya yönelik güvenlik, ekonomik ve insani yardım sağlama konusundaki taahhütlerin yinelendiği ve Ukrayna ile dayanışmanın teyit edildiği belirtildi.

Ayrıca Beyaz Saray, görüşmede Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların ele alındığını aktararak, katılımcıların görüşmelere devam etme konusunda anlaştıklarını açıkladı.