Scholz: Gorbaçov'un politikaları Demir Perde'nin yıkılmasını mümkün kıldı

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz yaptığı açıklamada, SSCB'nin yıkılmasında kilit isim olan Mihail Gorbaçov'un bir reformcu olduğunu ve politikalarının Almanya'nın yeniden birleşmesini ve Demir Perde'nin yıkılmasını mümkün kıldığını söyledi.

Scholz, Berlin yakınlarındaki Meseberg konutunda yapılan Kabine toplantısının oturum aralarında yaptığı konuşmada, "SSCB'nin eski başkanı çok şey yapmaya cesaret etti. Politikaları Almanya'nın yeniden birleşmesini ve Demir Perde'nin yıkılmasını mümkün kıldı." dedi.

"Gorbaçov sayesinde Rusya bir demokrasi kurabildi" diyen Şansölye, "Bu yüzden Mihail Gorbaçov'u düşünüyoruz ve son yıllarda Avrupa'nın ve ülkemizin gelişimi için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sovyetler Birliği'nin çözülüşünde ihanetiyle büyük rol oynayan Mihail Gorbaçov dün 91 yaşında öldü.