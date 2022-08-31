Gorbaçov'u 'şükranla ananlar' şaşırtmadı

Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin son genel sekreteri, başlattığı Glasnost (açıklık) ve perestroika (yeniden yapılanma) politikalarıyla dünyanın ilk ve en güçlü sosyalist ülkesinin çözülüşünde büyük rol oynayan ve tarihe bir hain olarak geçen Gorbaçov dün gece öldü.

Gorbaçov'un ölümünün ardından batı merkezlerinden taziye mesajları gelmeye başladı.

Gorbaçov'un bıraktığı mirası ölümünün ardından önümüzdeki günlerde yeniden tartışılacak gibi görünse de, emperyalizmin şu anki baş aktörlerinin onun hakkında söyledikleri, bu miras hakkında yeterince fikir veriyor.

Dünden bu yana yayınlanan taziye mesajlarının bir kısmı şu şekilde:

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter üzerinden Gorbaçov'un ölümüne ilişkin bir taziye mesajı yayımladı. Johnson, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Gorbaçov'un ölümünü duyduğuma üzüldüm. Soğuk Savaş'ı barışçıl bir sonuca ulaştırmada gösterdiği cesaret ve dürüstlüğe her zaman hayran kaldım. Putin'in Ukrayna'daki saldırganlığı döneminde, Sovyet toplumunu açmaya yönelik yorulmak bilmez kararlılığı hepimiz için bir örnek olmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Twitter üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Mihail Gorbaçov güvenilir ve saygın bir liderdi. Soğuk Savaşı sona erdirmek ve Demir Perdeyi yıkmak için çok önemli bir rol oynadı. Özgür Avrupa'nın yolunu açtı. Bu miras bizim unutmayacağımız bir mirastır.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, taziye mesajında şöyle dedi:

Mihail Gorbaçov, tarihin akışını değiştiren eşi benzeri olmayan bir devlet adamıydı. Dünya, büyük bir dünya lideri, kararlı, çok taraflılığı destekleyen, yorulmak bilmeyen barış savunucusunu kaybetti. Gidişinin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Abdulla Şahid Gorbaçov'un ölümünü öğrendiği için üzgün olduğunu söyledi:

Soğuk Savaş'ın kan dökülmeden sona ermesini sağlayan, radikal bir reform yoluna giren, son Sovyet başkanı ve Nobel Barış Ödülü'nü kazanan (1990) Mihail Gorbaçov'un ölümünü duymaktan üzüntü duydum.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

Mihail Gorbaçov'un ölümüne üzüldüm. Halkına daha iyi bir hayat sunmaya çalışan bir adamdı. Hayatı önemliydi çünkü o ve cesareti olmadan Soğuk Savaş'ı barışçıl bir şekilde bitirmek mümkün olmazdı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Gorbaçov'un küresel güvenliğe ve istikrara katkı sağladığını" belirterek, şu mesajı paylaştı:

Mihail Gorbaçov, Soğuk Savaş'ı sona erdirmek için Batılı liderlerle birlikte çalışarak küresel güvenlik ve istikrara derin katkılarda bulunan olağanüstü bir devlet adamıydı. Şimdi her zamankinden daha fazla, bu işbirliği ve barış mirası hüküm sürmeli.

ABD'li oyuncu ve eski Kaliforniya valisi Arnold Schwarzenegger de mesajında şu ifadeleri kullandı:

Eski bir söz var, 'Asla kahramanlarınla tanışma.' Sanırım bu duyduğum en kötü tavsiyelerden biri. Mihail Gorbaçov benim kahramanlarımdan biriydi ve onunla tanışmak bir onur ve keyifti. Eski Sovyetler Birliği'nde tam olarak bunu yaptı. Kendi gücü için ne anlama geldiğini bilmesine rağmen komünist sistemi parçalayan bir kahraman olarak sonsuza kadar hatırlanacak.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Gorbaçov'un eylemlerinin 'özgür dünyaya ilham verdiğini' öne sürerek, şunları yazdı:

Mihail Gorbaçov'la ilgili kalıcı anım, Soğuk Savaş'ın sona erdiğinin sinyalini vermek için fırtınalı Malta'da George HW Bush ile karşılaşmasını izlemektir. Daha iyi, daha özgür bir dünya umuduna ilham verdi. Bu (da) duvarların yıkılması ve Avrupa'nın yeniden birleşmesi anlamına geliyordu. Onun mirası hatırlanacak. Huzur içinde yatsın.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter üzerinden "Seçimi Ruslar için özgürlüğe giden yolu açan barış adamı Mihail Gorbaçov'un ölümü için taziyelerimi sunuyorum. Gorbaçov'un Avrupa'da barışa olan bağlılığı ortak tarihimizi değiştirdi" mesajını paylaştı.

Gorbaçov, Sovyetler Birliği'ni yıkıma götüren politikaları nedeniyle Batı dünyası tarafından 1990'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.