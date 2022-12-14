Scholz: Balkan devletlerinin AB'ye katılması Almanya'nın çıkarınadır

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, daha fazla Balkan ülkesinin AB'ye üye olmasının "Hem Almanya ve hem Avrupa'nın çıkarına olduğunu" söyledi. Bu açıklama Brüksel'in Bosna Hersek'i AB'ye aday ülke olarak kabul etmesini takiben geldi.

Scholz, Berlin'deki Bundestag'da milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, "Balkanlar'ın geri kalanının Avrupa Birliği'nin bir parçası olması bizim Almanya ve Avrupa çıkarımızadır" dedi.

Halihazırda Balkanlar coğrafyasında sadece Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan AB'ye üye konumda. Bosna AB üyeliğine aday ülkeler arasına girerken bu listede Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Türkiye, Moldova, Ukrayna ve Arnavutluk da yer alıyor.

Scholz konuşmasında ayrıca "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direnişinin bu yılın gerçek hikayesi" olduğunu söyledi. Almanya Şansölyesi, "Putin'in planlarından hiçbiri işe yaramadı" dedi ve Moskova'nın "temelde yanlış hesap yaptığını" ifade etti.

AB'de gaza 'tavan fiyat' tartışması

Scholz, milletvekillerine dönük konuşmasında "Anlık çözümler yok. Örneğin Avrupa'ya daha az doğal gaz girmesi için fiyatlara müdahale etmemeliyiz." dedi. Almanya, Rusya'dan alınan gaza fiyatları megavat saat başına 220 avroluk tavan fiyat uygulanması taraftarı. Belçika, Yunanistan ve İtalya ise megavat saat başına 150 avroluk bir tavan talep ediyor.

Avrupa Komisyonu başlangıçta megavat saat başına 275 avroluk bir fiyat tavanı önerdi.