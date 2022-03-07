Scholz: Avrupa kasıtlı olarak Rusya'dan enerji tedarikini yaptırımlardan çıkardı

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz bugün yaptığı açıklamada, Avrupa'nın neden Rusya'dan gelen doğalgaza yönelik yaptırımlar uygulamadığı sorusunu yanıtladı.

Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin enerji tedariki kaynaklarını kısa sürede çeşitlendiremeyeceğini belirtip, "Avrupa kasıtlı olarak Rusya'dan enerji tedarikini yaptırımlardan çıkardı" dedi. Scholz, AB'nin enerji arzının Rusya'dan gelen enerji tedariki olmadan güvende olamayacağını söyledi.

Almanya Şansölyesi Scholz, "Bütün adımlarımız Rusya'yı sert bir şekilde vuracak ve uzun vadede sürdürülebilir olacak şekilde tasarlandı. Avrupa kasıtlı olarak Rusya'dan enerji tedarikini yaptırımlardan çıkardı. Şu anda Avrupa'nın ulaşım, elektrik temini ve sanayide enerji arzını sağlamanın başka bir yolu yok" dedi.