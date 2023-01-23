Schneider Enerji’de grev başladı

MESS üyesi Schneider Elektrik, Hitachi, Arıtaş Kriyojenik'in ardından Grid Solutions’da da toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanmasının ardından anlaşma sağlanamayan Schneider Enerji fabrikasında işçiler greve çıktı.

Gebze’de Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) bulunan Schneider Enerji fabrikasında Birleşik Metal-İş üyesi işçiler bu sabah saatlerinde "Bu işyerinde grev var" pankartını astılar.