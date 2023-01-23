Amasra iddianamesi ne anlama geliyor? 'Asıl sorumluların ifadesi bile alınmadı'

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 42 işçinin hayatını kaybettiği, 10 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 8'i tutuklu 23 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

116 müştekinin yer aldığı iddianamede, tutuklu bulunan Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050 yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da toplam 4 yıl 16 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'İlgili bakanlıklardan tek bir yetkili soruşturmaya dahil edilmedi'

Hazırlanan iddianame sonrası dava sürecini takip eden TKP'li Hukukçular adına avukat Aydın Yürek, soL'a değerlendirmelerde bulundu.

"Amasra Cumhuriyet Savcılığı’nın 14.10.2022 tarihinde meydana gelen patlamayla ilgili hazırladığı fezlekede, aslında olayın bir iş kazası değil göz göre göre gelen bir katliam olduğuna dair birçok önemli tespitin varlığını görmüştük. Bu patlamayı engellemek için atılması gereken hiçbir adımın atılmadığının kabul edildiği bu fezlekede gördüğümüz diğer husus ise bu tedbirlerin alınmamasına göz yuman, bu madeni işletmek ve denetlemekle yetkili ve görevli TTK ve TKİ başta olmak üzere ilgili bakanlıklardan ve Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden tek bir yetkilinin bile soruşturmaya dahil edilmediğidir" dedi.

'Hakkaniyetli bir neticenin çıkması maalesef mümkün görünmüyor'

"Meydana gelen patlamadaki asıl sorumluların neredeyse hiçbirisinin soruşturulmadığı, hiçbirisinin ifadesinin dahi alınmadığı soruşturma dosyasında düzenlenen iddianame ile açılan ceza davasında gerçek bir yargılamanın ve hakkaniyetli bir neticenin çıkması maalesef mümkün görünmüyor" diyen Yürek, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz'

"Biz TKP’li Hukukçular olarak, söz konusu katliamda sorumlulukları olduğunu düşündüğümüz AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve TKİ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan’ın da aralarında olduğu 18 isim hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu şikayetin soruşturulmasına dahi gerek olmadığına karar verip dosyayı sümen altı etti. Ancak bu cinayetin meydana gelmesinde sorumlu kişilerin yargılanmaları ve hakkaniyetli cezalar almaları için hukuk nezdinde de mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."