Schengen vizesi randevuları durduruldu

Koronavirüs pandemisi kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından yüksek talep nedeniyle Schengen vizesi başvurularının eylül ayına kadar alınamayacağı açıklandı. Schengen vizesi, Avrupa ülkelerinin çoğunu kapsayan Avrupa Birliği (AB) pasaportsuz seyahat bölgesinde serbest dolaşımı sağlıyor.

Schengen vizesi, Schengen Bölgesi’ne üye devletlerden herhangi birine seyahat edenlerin seyahat başına turizm veya iş amaçlı 90 güne kadar kalmalarına izin veriyor.

Boş yer yok

Euronews'in haberine göre, Schengen vizesinin internet sitesinde henüz vize başvurusu yapmamış kişilerin büyük olasılıkla eylül ortasına kadar randevu bulamayacağını bildirildi. Seyahat endüstrisi yöneticilerine göre şu anda 26 Schengen Bölgesi ülkesinde temmuz ve ağustos için boş yer bulunmuyor. Sadece birkaç ülkenin ağustos ayı için müsait yerleri olabileceği kaydedildi.

Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelen yolcular, Schengen Bölgesi'ne girmek için bu vizeye ihtiyaç duyuyor. Ülke büyükelçiliklerinin belli sayıda vize randevusu verdikleri ve talep yüksek olsa bile bu sabit sayının artırılmadığı biliniyor.

'Schengen vizesi alamayanlar Türkiye'yi tercih ediyor'

Seyahat şirketleri, Schengen Bölgesi için vize bulamayan kişilerin Türkiye, Malezya, Tayland, Endonezya ve Mısır gibi diğer bölgelere gitmeyi düşündüğünü kaydetti. Önceki aylarda büyükelçiliklerin vize başvurularını işleme koyması çok uzun sürdüğü biliniyordu. Ancak, ek personel istihdam edildiği için genel olarak, vize başvuruları 15 iş günü içerisinde sonuca bağlanıyor.

AB'ye turizm amaçlı seyahat etmeyi planlayanların turist vizesine başvurmaları gerekiyor. Turist vizesi, üçüncü ülke vatandaşlarının altı aylık bir süre içinde en fazla 90 gün boyunca Schengen Bölgesi'ne girmelerine izin veriyor.

Türkiye'den vize başvuruları geri çevriliyor

Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine yapılan turistik vize başvurularının reddedilme oranı son yıllarda artış gösterdi. Vize başvuruları reddedilenler durumdan şikayetçi olurken Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) Schengen Vize sisteminin kötüye kullanıldığına dair bir rapor sundu.

Avrupa Komisyonu yetkilileri konuyla ilgili gönderdikleri açıklamada, vize reddi oranlarının dünya çapında artış eğiliminde olduğunu belirtti. Komisyon, bu durumun asıl sebebinin Covid-19 pandemisi nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları olabileceğine işaret etti.

Ancak bir süredir Türkiye'den turistik amaçlı vize başvurularının reddinde önemli bir artış söz konusu.