'Schengen' itirazı: Gereksiz belge isteniyor, ücret çok fazla

Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) Schengen Vize sisteminin kötüye kullanıldığına ilişkin itirazını yaptı. Raporda, gereksiz ve çok fazla belge istendiği, ücretin yüksek olduğu, yüz yüze başvurma zorunluluğu gibi konulara itiraz edildi. AKPM komisyonunda kabul edilen rapor, 2014 yılında yüzde 4 Schengen vize reddinin, 2020 yılı itibarıyla yüzde 12.7’ye yükseldiğini ortaya koydu.

Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre AKPM’de, “Schengen Bilgi Sisteminin Avrupa Konseyi Üye Devletleri Tarafından Siyasi Güdümlü Bir Yaptırım Olarak Kötüye Kullanılması” raporunun görüşmeleri geçen hafta Strazburg’da yapıldı. Raporda, şu görüşler yer aldı:

* “Kimi uygulamalarda Schengen bölgesindeki devletlerin, bireylerin kendi topraklarına erişimini reddettiği gözlemlenmektedir. Schengen Bölgesi’ndeki devletler, Schengen Bilgi Sistemi’ni asgari bir ortak standartla kullanmalıdır. Sistemdeki bilgilerin kullanımı, insan haklarını, özel ve aile hayatına saygı hakkını, seyahat özgürlüğü hakkını ihlal etmemelidir.

* 2014 yılında yüzde 4 oranında olan Schengen vize başvurusu ret oranı hızla yükselerek 2020 yılı itibarıyla yüzde 12.7’ye kadar yükselmiştir. Bahse konu durumu etkileyen faktörler arasında Schengen Bilgi Sistemi’nin kötüye kullanımı olabilmektedir. Ülkemizdeki iş insanlarının yaşadığı vize başvuru sorunları da dikkat çekicidir.

* Özellikle ticari faaliyette bulunmak isteyen Türk vatandaşları seyahatlerinin gerçekliğini, konaklamalarını, ulaşımlarını kanıtladıkları halde vize başvuru süreçlerinde sıkıntılar yaşamaktadırlar.”