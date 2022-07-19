SBK duruşmaya çizgili cezaevi kıyafetiyle getirildi

Kara para aklamak, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlamalar nedeniyle Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ve geçen gün tutuklu bulunduğu Avusturya'dan ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Korkmaz'ın duruşması götürüldüğü Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde görülüyor.

Çizgili cezaevi kıyafetiyle getirildi

Duruşmayı yerinde takip eden gazeteci Razi Canikligil, "Sezgin Baran Korkmaz, Utah’taki mahkemeye 3-4 gün tıraşsız, çizgili cezaevi kıyafeti ile getirildi. Tercüman ile temas kurulamadığı için salonda bekletiliyor. Hakim Barrett 15 dk ara verdi" bilgisini paylaştı.

21 Eylül'de ön duruşma

Canikligil'in son paylaşımında ise, "Magistrate Judge Jarred Bennett’in baktığı duruşmada hakkındaki suçlamaları reddeden Sezgin Baran Korkmaz için 21 Eylül’de pre-trial duruşması yapılacak" ifadeleri yer aldı.