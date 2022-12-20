SBK davasında yeni gelişme: Jürili yargılama tarihi belli oldu

ABD’nin Salt Lake City Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılanan Sezgin Baran Korkmaz’ın duruşmasına video konferans aracılığıyla katılan CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, dava sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Özcan, Korkmaz'ın jürili yargılama sürecinin 30 Ekim 2023 tarihinde başlayacağını ve üç hafta süreceğini söyledi.

Özcan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Biraz önce Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili duruşmaya video konferans aracılığıyla katıldım. Jürili yargılama 30 Ekim 2023’de başlayacak. Yaklaşık 3 hafta sürecek. Hakim’in söylediği üzere Savcılık’ın SBK ile ilgili dava dosyasına koyduğu 2.5 milyon adet belge var."