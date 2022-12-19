ABD’deki SBK davasında yeni gelişme: Ocak'taki duruşma yarına çekildi

Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’nin Salt Lake City Mahkemesi’nde devam eden davasında daha önce belirlenen duruşma takviminde değişiklik yapıldı.

VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre Korkmaz’ın katılmadığı 4 Ekim’de yapılan son duruşmada, bir sonraki duruşmanın 17 Ocak 2023 tarihinde yerel saatle öğlen 12.00’de yapılacağı açıklanmıştı.

Korkmaz’ın, dava dosyasına giren son bilgi notuna göre, duruşmanın yarın Salt Lake City kentinde yerel saatle sabah 10.00’da yapılacağı açıklandı.

Bilgi notunda, belirlenen yeni duruşma tarihiyle ilgili dosyaya yeni bir evrakın ya da bir belgenin koyulmadığı belirtildi. Bilgi notunda, duruşma tarihinin yaklaşık bir ay öne alınmasıyla ilgili talebin, Korkmaz’ın savunma avukatları, savcılık ya da mahkeme hakiminden mi geldiği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Korkmaz’ın dava dosyasında, duruşma tarihinin neden öne alındığı konusunda herhangi bir resmi yazışma ya da belge paylaşılmadı.

Sulh Ceza Hakimi Jared C. Bennett, son yapılan duruşma sonrasında, dava dosyasına Korkmaz’ın “Zoom” aracılığıyla yapılan duruşmaya katılmadığını, mahkemenin savunma avukatların delil toplama süreceğiyle ilgili görüşlerini aktardığını belirtmişti.

Hakim Bennett, bir sonraki duruşmada dava süreciyle ilgili savcılık ve savunmanın huzurunda 17 Ocak 2023 tarihinde saat 12.00’de yapılacak yeni duruşmada taraflarla istişarede bulunacağını açıklamıştı.

Korkmaz’ın dava dosyasına girilen son bilgi notuna göre, dava süreciyle yapılacak duruşmanın aynı zamanda Kingston kardeşlerin yargılandığı davanın da hakimi olan Jill N. Parrish huzurunda yapılacağı belirtildi.

Bilgi notunda, Korkmaz’ın yargılandığı dava sürecinde mahkemenin, seçilecek jüri eşliğinde yapılacak seri duruşmaların tarihinin belirlenmediğini ancak ABD’de yürürlükte olan “Hızlı Yargılama Yasası” çerçevesinde, mahkemenin her zaman bir duruşma tarihi belirlemesinin gerekmediği belirtildi.

Mahkemenin, bu davanın genel durumunu tartışmak için yarın yeniden bir duruşma yapılmasına hükmettiği kaydedildi.

Yarın yapılacak duruşmaya savcılık adına, kara para suçları ve suçla elde edilen varlıkların geri alınması konusunda uzman savcı Darrin McCullough, vergi suçları uzmanı savcılar Erika Suhr, Rich Rowlwing ve John Sullivian’ın katılması bekleniyor. Yarınki duruşmada Korkmaz’ı, avukatları Matt Crowl ve Nafiz Çekirge savunacak.