ABD'deki Halkbank davasında yeni gelişme

VOA Türkçe'nin haberine göre, ABD Anayasa Mahkemesi 17 Ocak’ta, Halkbank’ın "Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası"na göre ülkede yargılanamayacağı gerekçesiyle yaptığı temyiz başvurusuyla ilgili duruşmadan bir ay önce, bir alt mahkemedeki davayla ilgili dosyanın tamamının acilen kendilerine ulaştırılmasını talep etti.

Halkbank, “Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası” kapsamına girdiği için New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne başvurmuş ancak Hakim Richard Berman, temyiz talebini reddetmişti. Farklı tarihlerde iki kez kararın temyizi için başvurulan İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi de federal mahkemeyle aynı kararı alıp, temyiz başvurusunun reddine karar vermişti.

'Materyaller mühürlü olarak teslim edilmeli'

Anayasa Mahkemesi, İstinaf Mahkemesi’nde kayda alınmış tüm soruşturma delillerinin, belgeler, ek dosyalar, diskler, video kayıtları, ses kayıtları ve Halkbank’la ilgili benzer tüm materyallerin ivedilikle özel kargo şirketine bağlı kuryeyle mühürlü olarak kendilerine iletilmesini istedi.

İstinaf Mahkemesi’nden ellerinde Halkbank davasıyla ilgili gizli belgeler, kayıtlar varsa bu materyalleri mühürleyip kayıt altına alınmasından sonra kendilerine ulaştırılması da talep edildi. Mahkeme, eğer bazı bilgiler mahkemeye bağlı şifreli web sitelerindeyse bu linklerin de acilen kendileriyle paylaşılmasını istedi.

Hukukçulara göre ilk duruşmada karar çıkabilir

Dava sürecini takip eden hukukçular, bir ay sonra yapılacak duruşma öncesi, ABD Anayasa Mahkemesi’nin iki kez Halkbank’ın aleyhine karar almış alt mahkemeden tüm dosya ve delilleri istemesinin ilk duruşmada kararın çıkabileceği yönünde bir işaret olduğunu öne sürdüler.

Hukukçular, alt mahkemenin daha önce Halkbank aleyhine iki kez almış olduğu kararın bir benzerini Anayasa Mahkemesi’nde de çıkabileceğini iddia etti. Halkbank davasının görüleceği 17 Ocak tarihinde, Sezgin Baran Korkmaz davası da Utah'ta görüşülecek.