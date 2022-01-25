Saymaz: Laikliği savunmak gazetecilere düştü, istismar dergahını yerle bir ettik

Gazeteci İsmail Saymaz, Ubeydullah El Kadiri’nin müritlerinden olan ve Sultangazi'de Abdulkadir Geylani İlim ve Hizmet Derneği adı altında kaçak dergah açan Büreyde Öncel’le davasını köşesine taşıdı.

Öncel’in çocuk istismarından yargılandığını söylediği açıklamaları üzerine ifadeye çağrıldığını belirten Saymaz, söz konusu davaya ilişkin kaleme aldığı "Çocuk istismarından yargılanıyor” başlıklı yazısı nedeniyle de hakkında ikinci bir dava açıldığını ifade etti. Saymaz, Öncel için "cinsel saldırıdan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğinden bahsetmeyerek, şeref ve saygınlığını rencide etmek" suçundan İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağını söyledi.

"'Büreyde El Kadiri Hazretleri' artık görünmüyor. YouTube'da yayın, Facebook'ta paylaşım yapmıyor. Dergahı kapandı" diyen Saymaz, Halk TV'deki "Bir şehvetiye tekkesi nasıl kapandı?" başlıklı yazısında şunları söyledi:

"Türkiye, Eylül 2020'de Şeyh Fatih Nurullah'ın müridinin 12 yaşındaki kızını istismar etmesini tartışırken, Yol TV'nin Youtube kanalına çağrıldım. Öncel'den söz ederek, 'Çocuk istismarından yargılanıyor' dedim.

Öncel'in dergahının kapanmasını beklerken ifadeye çağrılan ben oldum. İfadeden birkaç gün önce cep telefonuma yazışmalar ulaştı. Bu yazışmalarda Öncel'in müridi olan S.Y. adlı erkeğe gönderilen cinsel içerikli mesajlar vardı. Savcılık, mesajların Öncel'e kayıtlı numaradan gönderildiğini saptadı. Öncel ise mesajları yollamadığını söyledi.

Bu kanıta rağmen Öncel'e hakaret iddiasıyla İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkımda dava açıldı. Uyarılarım suç sayıldı. Halen yargılanıyorum. Açılan davayı o tarihte Sözcü'de 'Şehvetiye Tarikatı ile davamız var' diye yazdım. Öncel, yazımı şikayet etti. İkinci dava açıldı. Suçum, Öncel için cinsel saldırıdan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğinden bahsetmeyerek, şeref ve saygınlığını rencide etmek. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağım.

Öncel kayıp

O ki savcılarımız Büreyde El Kadiri Hazretleri'nin onur, şeref ve saygınlığını bana iki dava açacak kadar önemsiyor. O ki laikliği savunmak biz gazetecilere düştü. Başımızın üstüne! Atatürk'ün kimsesizlerin kimsesi olmakla görevlendirdiği 'Cumhuriyet'in savcılarına gururla bildireceğiz ki 'Büreyde El Kadiri Hazretleri' artık görünmüyor. Youtube'da yayın, Facebook'ta paylaşım yapmıyor. Dergahı kapandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin görmesi gereken hesabı konuşarak, yazarak ve yargılanarak hallettik. İkinci davamın açılmasına neden olan köşe yazımı şöyle bitirmiştim:

'Asıl 'Şehvetiye Tarikatı'nın şeyhleri ve dervişleri korksun.

Bilsinler ki kurduğunuz istismar dergahlarını yerle bir edeceğiz.

Şirk tekkelerini başınıza yıkacağız.'

Öyle de oldu. Öncel'in istismar dergahını yerle bir ettik ve şirk tekkesini başına yıktık."