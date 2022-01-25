Saymaz: Laikliği savunmak gazetecilere düştü, istismar dergahını yerle bir ettik

Gazeteci İsmail Saymaz, Ubeydullah El Kadiri’nin müritlerinden olan ve Sultangazi'de Abdulkadir Geylani İlim ve Hizmet Derneği adı altında kaçak dergah açan Büreyde Öncel’le davasını köşesine taşıdı.
Öncel’in çocuk istismarından yargılandığını söylediği açıklamaları üzerine ifadeye çağrıldığını belirten Saymaz, söz konusu davaya ilişkin kaleme aldığı "Çocuk istismarından yargılanıyor” başlıklı yazısı nedeniyle de hakkında ikinci bir dava açıldığını ifade etti. Saymaz, Öncel için "cinsel saldırıdan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğinden bahsetmeyerek, şeref ve saygınlığını rencide etmek" suçundan İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağını söyledi.
"'Büreyde El Kadiri Hazretleri' artık görünmüyor. YouTube'da yayın, Facebook'ta paylaşım yapmıyor. Dergahı kapandı" diyen Saymaz, Halk TV'deki "Bir şehvetiye tekkesi nasıl kapandı?" başlıklı yazısında şunları söyledi: