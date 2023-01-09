Saymaz: Erdoğan bu durumda seçimin galibi olacaktır

Halktv yazarı İsmail Saymaz, Altılı Masa ve HDP arasındaki adaylık tartışmasına dair bir köşe yazısı kaleme aldı.

"HDP, Altılı Masa’ya basınç uygulayarak, ortak cumhurbaşkanı adayı belirlenirken muhatap alınmak istiyor" diyen Saymaz, "HDP aday çıkarırsa Altılı Masa’nın adayı ilk turda kazanamaz. Seçim ikinci tura kalır; kazanmak hayal olabilir. HDP, işte bu ihtimali Altılı Masa’ya göstermek istiyor. Anketler bu ihtimali doğruluyor" ifadesini kullandı.

Saymaz "HDP aday çıkarırsa ne olur?" diye sorarken, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu, elindeki en büyük avantajı yitirir.

O takdirde, “HDP oyuna ihtiyaç kalmaksızın kazanacak aday” öne çıkar.

Bu kişi de Mansur Yavaş’tan başkası değil.

Ardından İmamoğlu geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumda seçimin galibi olacaktır. Bu akıbetin sorumluluğu Altılı Masa’nın olduğu kadar HDP’nin de omuzlarındadır.

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HDP’nin adaylık açıklaması Emek ve Özgürlük İttifakı’ndaki ortakları olan TİP ve EMEP’i şaşırttı. Bu iki partiye yakın çevreler HDP’yi eleştirerek, şunları söylüyor:

"HDP üçüncü büyük parti olarak bir seçim taktiği belirleyebilir ve bunu açıklayabilir ama 5 Ocak toplantısını yapmışken, ittifak hukukuna uygun davranması beklenirdi.”

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İttifak 20 Ocak’ta toplanacak.

Bu toplantıda cumhurbaşkanı adaylığındaki tutum ele alınacak.

Parlamento seçiminde nasıl bir strateji izleneceği de konuşulacak. HDP seçim takvimi başladıktan sonra kapatılırsa kaos oluşacağı için bir karar vermeleri gerekiyor.

HDP olarak mı seçime girilecek?

Yeşil Sol Parti ile mi?

Yeşil Sol Parti’nin seçime girme yeterliliği Yargıtay tarafından tescil edilmedi.

Eder mi?

O da henüz belli değil.

HDP ve bileşenleri arasında seçime nasıl girileceğine ilişkin de görüş ayrılığı var. HDP, bileşenlerin kendi listesinden girmesini, TİP ve EMEP ise kimi şehirlerde amblemleriyle katılmayı istiyor."