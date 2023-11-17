Saymaz 250 milyonluk para aklamayı yazdı: Dilan Polat’ın kayyım atanan şirketlerini sıraladı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat ve ailesine ait kayyım atanan şirketleri sıraladığı bugünkü yazısında, “en az 250 milyon liralık para aklama” yapıldığını yazdı.

Saymaz’ın aktardığına göre, Dilan ve Engin polat’ın yanı sıra babası, kardeşi, anneannesi, yengesi üzerine 2017 ve sonrasında kurulan 15 şirket şöyle:

Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2017'de kuruldu. Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu yüzde 50 ortaktı. Sıla Doğu, 2019'da ayrıldı. 2021'de Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne dönüştü.

2017'de kuruldu. Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu yüzde 50 ortaktı. Sıla Doğu, 2019'da ayrıldı. 2021'de Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne dönüştü. Dionseps Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketi 2020'de kuruldu. Dilan Polat ve Nez Demirhan yarı yarıya ortaktı. Geçen yıl 481.855 TL'lik satış yaptı. Vergi vermedi.

2020'de kuruldu. Dilan Polat ve Nez Demirhan yarı yarıya ortaktı. Geçen yıl 481.855 TL'lik satış yaptı. Vergi vermedi. DLN Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi Engin Polat tarafından 2021'de kuruldu. Ertesi yıl kardeşi Alper Kürşat Polat'a devretti. DLN Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne dönüştü. Baba Sezgin Polat, şirket hesaplarında yetkiliydi.

Engin Polat tarafından 2021'de kuruldu. Ertesi yıl kardeşi Alper Kürşat Polat'a devretti. DLN Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne dönüştü. Baba Sezgin Polat, şirket hesaplarında yetkiliydi. D Polat Esteki Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Dilan Polat Güzellik Merkezi 'nin Manisa şubesinin sahibi olan Dr. Yeşim Altınkalem Dalkıran tarafından, Polatların ‘ricası' üzerine, işin başında doktor bulunması zorunluluğundan ötürü 2021'de kuruldu. Engin Polat, şirket yöneticisi.

'nin Manisa şubesinin sahibi olan Dr. Yeşim Altınkalem Dalkıran tarafından, Polatların ‘ricası' üzerine, işin başında doktor bulunması zorunluluğundan ötürü 2021'de kuruldu. Engin Polat, şirket yöneticisi. Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Dilan ve Engin Polat tarafından 2022'de kuruldu. Yöneticisi Engin Polat.

Dilan ve Engin Polat tarafından 2022'de kuruldu. Yöneticisi Engin Polat. Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi Sezgin Polat tarafından 2019'da kuruldu.

Sezgin Polat tarafından 2019'da kuruldu. Milan Polat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Alper Kürşat Polat tarafından 2023'te kuruldu. Para transferi yok.

Alper Kürşat Polat tarafından 2023'te kuruldu. Para transferi yok. NLD Polat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Alper Kürşat Polat tarafından 2023'te kuruldu. Para transferi yok.

Alper Kürşat Polat tarafından 2023'te kuruldu. Para transferi yok. Dilan Mücevherat Uluslararası Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi Alper Kürşat Polat tarafından 2022'de kuruldu.

Alper Kürşat Polat tarafından 2022'de kuruldu. Dosivens Kozmetik Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Sinem Sıla Doğu tarafından 2020'de kuruldu.

Sinem Sıla Doğu tarafından 2020'de kuruldu. Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi Sinem Sıla Doğu tarafından 2023'te kuruldu.

Sinem Sıla Doğu tarafından 2023'te kuruldu. Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi . Sinem Sıla Doğu tarafından 2019'da kuruldu.

. Sinem Sıla Doğu tarafından 2019'da kuruldu. Dipomed Kozmetik Medikal İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Can Doğu tarafından 28 Eylül 2023'te kuruldu.

Can Doğu tarafından 28 Eylül 2023'te kuruldu. DP Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Anneanne Zehra Yılmaz adına 2022'de kuruldu.

Anneanne Zehra Yılmaz adına 2022'de kuruldu. Rise And Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi Nilgül Yılmaz adına 2022'de kuruldu. Nilgül Yılmaz'ın ortak olduğu Kuzey Aksesuar Tekstil Reklam Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında sahte belge düzenleme ve ibraz etmeme hususlarında olumsuz tespitler var.

En az 250 milyon TL'lik para aklama

Saymaz, “Rise And Shine, Milda Gayrimenkul, DP, Dilan Polat Güzellik Kozmetik ve DLN'nin banka hesaplarından yüksek miktarda nakit çekildi. Paraların büyük bir kısmı Polat ailesiyle akrabalık ve istihdam ilişkisi bulunan kişilerce çekildi. Ve çekilen tutarların neredeyse tamamı aynı kişilerce hemen hemen aynı gün ya Engin Polat'ın banka hesabına ya da tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul'e yatırıldı. Bu şekilde nakit yatırma ve çekmeye konu tutar 250 milyon lira” diye yazdı.