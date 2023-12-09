Sayıştay'dan Düden Şelalesi raporu: Denetim ve gözetim yapılmadı, kâr yerine zarar edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ANSET tarafından işletilen Düdenbaşı Park ve Rekreasyon Alanında Sayıştay’ın yaptığı denetimlerde park alanına girişi sağlayan turnikelerin arızalı olduğu, girişi gösteren kameranın ise çalışmadığı belirlendi. Gişede bulunan kameranın görüş alanı dışında kalan yan pencereden para alışverişi yapıldığı bulgusuna yer verilen Sayıştay raporunda, 2022 yılı Nisan ayından önceki kamera kayıtlarının tamamen silindiği belirtilerek “Turnike ve kamera sistemlerinde yer alan arızaların resmi yazıyla ilgili birimlere ve yüklenicilere bildirilmediği, gişede çalışan personelin, şirket kararı veya yazılı bir emir olmadan bazı yabancı turistlerden döviz ile ödeme kabul ettikleri, döviz ile kabul edilen ödemelerde kurun, olduğundan daha düşük hesaplanarak kayıt dışı gelir elde edildiği, tur firmaları ile gelen kafilelerden bazılarının gişeye ücret ödemeden ve turnike sistemini kullanmadan mesire alanına toplu halde giriş yaptıkları, mesire alanında bulunan ticari işletmelerin işveren ve çalışanlarından otopark giriş ücreti alınmadığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Pencereden para alışverişi Sayıştay raporunda

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANSET’te 2022 faaliyetleri hakkında Sayıştay denetçileri tarafından yapılan denetimlerin ardından hazırlanan raporda, şirket tarafından işletilen Düdenbaşı Rekreasyon Alanı girişinde yer alan turnikelerin arızalı olduğu, girişi gösteren kameranın çalışmadığı ve gişede bulunan kameranın görüş alanı dışında kalan yan pencereden para alışverişi yapıldığı bulgularına yer verildi.

Turnikeler bozuk, kameralar çalışmıyor

Antalya’nın önemli rekreasyon alanlarından biri olan Düdenbaşı, 2022 yılında 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlamıştı. Ancak Sayıştay denetçilerinin yerinde yaptığı incelemelerde, Düdenbaşı Şelalesi ve park alanındaki ziyaretçi ilgisinin kazançtan çok zarara yol açtığını ortaya koydu. Sayıştay’ın ANSET’le ilgili raporunda, “Mesire alanının giriş/çıkış turnike sisteminde yer alan; 1 adet engelli turnikesinin kolunun kırık olduğu, 4 adet turnikenin karekod okuyucu kablolarının kopuk olduğu, 1 adet turnikenin limit sensörünün kırık olduğu ve 1 adet turnikenin de I/O kartının karekod kablosunun kopması nedeniyle arızalı olduğu, Mesire alanının giriş/çıkışında ve gişesinde bulunan kamera tesisatının görüş alanının, söz konusu yerleri tamamen gösterecek şekilde ayarlanmadığı, giriş/çıkışı gösterebilecek açıda olan kameranın ise uzun süredir çalışmadığı, Turnike ve kamera sistemindeki arızalar nedeniyle mesire alanına yapılan araç ve yaya giriş/çıkışların sağlıklı bir şekilde takip edilemediği” tespitine yer verildi.

Antalya Düden Şelalesi kentin önemli rekreasyon alanlarından biri (Fotoğraf: Orhan Özgülbaş, Kültür Portalı)

Turistlerden yazılı emir olmadan döviz ile ödeme alınmış

Gişede bulunan kameranın görüş alanı dışında kalan yan pencereden para alışverişi yapıldığı kaydedilen Sayıştay raporunda, “2022 yılı Nisan ayından önceki kamera kayıtlarının tamamen silindiği, Turnike ve kamera sistemlerinde yer alan arızaların resmi yazıyla ilgili birimlere ve yüklenicilere bildirilmediği, Gişede çalışan personelin, şirket kararı veya yazılı bir emir olmadan bazı yabancı turistlerden döviz ile ödeme kabul ettikleri, döviz ile kabul edilen ödemelerde kurun, olduğundan daha düşük hesaplanarak kayıt dışı gelir elde edildiği, Tur firmaları ile gelen kafilelerden bazılarının gişeye ücret ödemeden ve turnike sistemini kullanmadan mesire alanına toplu halde giriş yaptıkları, Mesire alanında bulunan ticari işletmelerin işveren ve çalışanlarından otopark giriş ücreti alınmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Denetim ve gözetim yapılmadı, belediye zarara uğradı

İlgili mevzuata göre bir ticari işletme olan Düdenbaşı Park ve Rekreasyon Alanı C Tipi Mesire Alanı İşletmesi’nin gelir sağlama amacı bulunduğu vurgulanan Sayıştay denetim raporunda, “Ayrıca söz konusu ticari işletmenin taciri konumunda olan, Anset Özel Sağlık ve Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Limited Şirketi’nin de ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etme yükümlüğü bulunmaktadır. Ancak yukarıda belirtilen denetim tespitleri dikkate alındığında, Şirket organlarınca gerekli denetim ve gözetimin zamanında yapılmaması nedeniyle Şirketin gelir kaybına uğradığı açıktır” ifadelerine yer verildi.

ANSET’in Düdenbaşı işletmesinde 2022 yılında 6.370.648,87 TL gişe geliri, 321.136,47 TL de otopark geliri olmak üzere toplamda 6.691.785,34 TL gelir elde ettiği kaydedilen Sayıştay raporunda, “Net karının 520.099,06 TL olduğu göz önüne alındığında, yukarıda bahsi geçen aksaklıkların Düdenbaşı işletmesinde ve dolayısıyla Şirket gelir kalemlerinde meydana getireceği kayıp çok büyük bir tutarlarda olacaktır. Sonuç olarak, Şirketin 6102 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinde belirtilen basiretli iş adamı gibi hareket etme yükümlülüğü çerçevesinde faaliyetlerine devam etmesi ve gelir kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alması uygun olacaktır” görüşüne yer verildi.

Düden Şelalesi kentin en çok ziyaretçi çeken bölgelerinden biri

Turnikelerde sorun ihale sürecinde başladı

Sayıştay’ın Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin denetim raporunda da, Düden Şelalesi için yaptırılan turnikelerin ihalesinin, işin tamamlanmasında bir ay sonra yapıldığı tespitine yer verilmişti. Söz konusu işe ait ihalenin 6 Mayıs 2021’de gerçekleştirilerek 27 Mayıs 2021’de firmaya yer teslimi yapıldığı kaydedilen Sayıştay raporunda, yüklenici firmanın ise yer tesliminden yaklaşık 1,5 ay önce 6 Nisan 2021 tarihinde işin tamamlandığını belediyeye yazılı olarak bildirdiği bulgusuna yer veriliyor. Düdenbaşı işletmesinde turnike sisteminde yaşanan sorunlar 2021 yılında da gündeme gelmiş, ANSET’te yapılan denetimlerde Sayıştay benzer bulgulara yer vermişti.

ANSET’ten derneklere kanun yararına 50 bin liralık nakit yardımı

ANSET’in Belediye Kanunu’na aykırı şekilde bazı dernek ve benzeri kuruluşlara 50 bin lira nakdi yardımda bulunduğu tespitine de yer verilen Sayıştay raporunda, “ANSET Ltd. Şti.’nin sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Antalya Büyükşehir Belediyesine ait olup, Şirket Sayıştay denetimine tabi bulunmaktadır. Yapılan incelemede, mezkûr mevzuat hükümlerine aykırı olarak ANSET Ltd. Şti. tarafından dernek niteliğinde bulunan platform veya topluluklara 2022 yılı içeresinde toplam 50.000,00 TL nakdi yardımda bulunulduğu tespit edilmiştir. Dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri sosyal örgütlere nakdi yardımda bulunulması 5393 sayılı Belediye Kanunu’na aykırılık teşkil etmektedir” ifadelerine yer verildi.