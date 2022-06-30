Sayıştay üyeleri belli oldu

Sayıştay üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçilmişti. Seçim sonucuna göre, meslek mensupları kontenjanından Erdoğan Durkut, Selim Erdem ve Ramazan Selek, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından Mahmut Kazan ve diğer adaylar kontenjanından Muhterem İnce, Sayıştay'ın yeni üyeleri oldu.

30 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de Sayıştay Başkanlığı'na üye olarak seçilen beş kişiye dair karar yayımlandı.

TBMM Genel Kurul Kurulu'nda yapılan oylamayla seçilen Sayıştay üyelerinin isimleri Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazan ve Muhterem İnce, Resmi Gazete'de yayımlanan 1327 numaralı karar ile göreve başladı.