Adaylar belli: Meclis'te Sayıştay üye seçimi yapılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sayıştay’a seçilecek beş üye için iki katı oranında aday belirlendi.

Sayıştay meslek mensupları kontenjanından Mehmet Avcı, Mehmet Çıvgın, Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek ve Mehmet Fahri Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından Ertan Erüz, Mahmut Kazan ve diğer adaylar kontenjanından Süleyman Büyükşahin ile Muhterem İnce aday olarak belirlendi.

Belirlenen 10 adaydan beşi, TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak oylamayla Sayıştay üyesi olarak seçilecek.