Sayıştay raporu: Üniversiteler milyonlarca TL değerinde usulsüz harcama gerçekleştirdi

Türkiye’deki 99 devlet üniversitesine dair yayımlanan Sayıştay raporlarına göre; üniversiteler bütçelerinin yüzde 10’unu aşmayacak şekilde harcamaları gereken “doğrudan temin” yöntemiyle milyonlarca TL değerinde usulsüz harcama gerçekleştirdi.

Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’ın haberine göre; üniversitelerden 55’i doğrudan temin yöntemini yasal koşullarda yapmazken, büyük bir kısmı da 'açık usulle' yapılması gereken ihalelerde 'pazarlık' yöntemini seçti.

Devlet üniversitelerinde yapılan bazı usulsüz harcamalar şöyle: