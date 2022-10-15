Dokuz Eylül Üniversitesi'nde destek ziyaretine soruşturma

Rektörlük görevine atandığından beri usulsüzlüklerle gündeme gelen AKP'nin kurucuları arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar, haksızlıklara karşı ses çıkartan sağlık emekçilerinin görevlendirme adı altında görev yerini değiştirmiş, görev yerini değiştiremediği kişiler hakkında da haksız tutanaklarla soruşturma açarak korkutma ve sindirme politikası izlemişti.

Sağlık Bakanlığı'nın Eylül ayında duyurduğu Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği'nin dışında bırakılan asistan hekimler, ülke genelinde birçok yerde iş bırakmışlardı. Söz konusu iş bırakma eylemine ise Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi emekçileri ve işçi sendikaları da destek vermişti. Eylem sonucunda Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nden 15 asistan hekim hakkında tutanak tutulup soruşturma açılmış, istifaya zorlandığı iddia edilen Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Sevgi Akarsu, görevinden istifa etmişti.

Destek ziyaretine soruşturma

Asistan hekimler Akarsu'ya destek ziyaretinde bulunmuş ve ziyarete ait görseller sosyal medyaya yansımıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Engin Basmacı'nın asistan hekimlerin gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle hastaların mağdur edildiğini iddia etmesi üzerine DİSK / Dev-Sağlık İş Sendikası işyeri temsilcisi Ebru Aydoğmuş hakkında tutanak tutularak soruşturma başlatıldı.

Görevlendirme yazısı ve soruşturma tutanağının Aydoğmuş'a aynı anda verilerek açılan soruşturmanın peşinen uygulandığı ve Aydoğmuş'un kendisini savunma hakkının elinden alındığı belirtildi. Söz konusu uygulamalarla hastanedeki sendikal faaliyetlerin engellenmesinin amaçlandığı ve hakkını arayan sağlık emekçilerine yönelik sindirme politikası izlendiği aktarıldı.