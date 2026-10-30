Sayıştay: Diyanet'in 143 bin kişilik ordusuna her gün 355 milyon lira harcandı

Sayıştay’ın Meclis'e sunulan denetim raporu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geçen yıl ne kadar harcadığını ortaya koydu.

Rapora göre Diyanet, 2025'te 129 milyar 701 milyon lira harcama yaptı. Bu tutar yılın 365 gününe bölündüğünde günde yaklaşık 355 milyon, saatte yaklaşık 15 milyon lira ediyor.

Diyanet’e 2025 bütçe kanunuyla 130,1 milyar lira ödenek verilmişti. Bu ödeneğin tamamı harcandı.

Kurumun kendi geliri ise bu harcamanın çok küçük bir bölümünü karşılıyor. Diyanet’in 2025'teki net geliri 1 milyar 729 milyon lira, yani harcamasının yaklaşık yüzde 1,3'ü. Harcamanın çok büyük bölümü kurumun kendi topladığı gelirle değil, devletin genel bütçesinden yani vergilerden karşılandı.

143 bin kişinin hesabını 3 kişi denetliyor

Rapora göre Diyanet’in merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında 2025 yıl sonu itibarıyla toplam 143 bin 440 kişi çalışıyor.

Bu kadar büyük bir kurumda harcamaların kurallara uygun yapılıp yapılmadığını içeriden denetlemek için 20 kişilik bir kadro ayrılmış durumda. Ancak Sayıştay’ın raporuna göre bu kadroların yalnızca 3'ü dolu.

Her 100 liranın 96'sı personele gitti

Diyanet’in 2025'teki personel gideri 110 milyar lira, sosyal güvenlik primi ödemesiyse 13 milyar oldu. İkisi birlikte 124,1 milyar lira ediyor ve harcamanın yüzde 95,7'sini oluşturuyor.

Geriye kalan yaklaşık 5,6 milyar liranın 2 milyar 984 milyonu mal ve hizmet alımına, 1 milyar 745 milyonu yatırım ve benzeri sermaye giderlerine, 870 milyonu da cari transferlere gitti.

Personel sayısı 2020'den bu yana 15 bin arttı

Sayıştay’ın Diyanet raporlarına göre kurumun yıl sonu personel sayısı 2020'de 128 bindi. Bu sayı 2022'de 141 bine, 2025'te 143 bine yükseldi. Böylece Diyanet’te çalışan sayısı 2020'den bu yana yaklaşık 15 bin kişi arttı.

Harcamalardaki artış çok daha büyük oldu. Diyanet’in personel gideri 2020'de 8 milyar 867 milyon liraydı. 2025'te 110 milyar 244 milyon liraya çıkara 12,4 kat arttı.

2027'de artış sürecek

Diyanet’in payı gelecek yıl daha da büyüyor. Diyanet’e 2027 için 229 milyar lira ayrılması öngörülüyor.

Bu tutar, 2026'ya göre yüzde 31,4 artış anlamına geliyor. 2025'te fiilen harcanan 129,7 milyar liraya göre artışsa yaklaşık yüzde 77.

Günlük hesapla, 2027'de Diyanet’e günde yaklaşık 628 milyon lira ayrılmış olacak.

Diyanet'e ayrılan 229,1 milyar lira, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin yaklaşık 8,5 katı, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin 3,6 katı, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin 3,3 katına denk geliyor.

Ayrıca Diyanet için 2028'de 281 milyar, 2029'da 317 milyar lira harcanacağı tahmin ediliyor.

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