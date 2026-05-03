Sayıştay denetçileri otelde uyurken ihaleler uçuşa geçmiş!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden biri olan ALDAŞ AŞ’nin yaklaşık bir yıl içinde doğrudan temin yoluyla yapılan 27 işlemde, 23 milyonluk araç kiralaması yaptığı ortaya çıktı. ALDAŞ’ın doğrudan temin yoluyla Antalya ve Manavgat’tan toplam tutarı yaklaşık 3 milyon TL’yi bulan eşyalı daireler kiralaması dikkati çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada, Sayıştay denetçilerinin de içinde olduğu bazı kişilerle, ALDAŞ ile ilgisi olmayan isimlerin konaklama bedellerinin ALDAŞ tarafından ödendiği iddiası gündeme gelmişti. Müfettiş raporlarına yansıyan iddialar arasında, ALDAŞ tarafından ödenen konaklamalarda bazı kamu görevlileri ile yabancı uyruklu kadınların aynı odayı paylaştıkları detayı da yer almıştı. Açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre, belediye şirketi ALDAŞ’ın kamu ihale mevzuatında yer alan doğrudan temin rakamı sınırlarını aşarak yaptığı araç kiralamaları, istisnai durumlar için başvurulan bu alım yönteminin süreklilik izleyen bir tedarik modeline dönüştüğüne işaret ediyor.

Belediye Sayıştay denetçilerini 5 yıldızlı otelde ağırlamış

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde denetim amacıyla gelen Sayıştay denetçilerinin belediye tarafından ayarlanan kentteki 5 yıldızlı otellerde kaldığı, bu konaklamaların masraflarının da belediye tarafından karşılandığı belirlenmişti. Buna göre Sayıştay’da görevli 16 denetçinin konaklama masraflarının belediye tarafından karşılandığı ortaya çıkmıştı.

Konaklama bedellerini belediye şirketi ALDAŞ ödemiş

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında elde edilen bulguları içeren dosyayı geçtiğimiz Ocak ayında Sayıştay Başkanlığı’na göndermişti. Konuyla ilgili soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Sayıştay denetçileri ve bazı kamu görevlileri ile kurumla ilgisi bulunmayan kişilerin konaklama giderlerinin Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ALDAŞ AŞ’ye fatura edildiği tespitine yer verilmişti. Raporda, ALDAŞ üzerinden yapılan usulsüz harcamaların toplamda 399 milyon 507 bin TL’yi bulduğu belirlenmişti.

ALDAŞ AŞ Antalya Organize Sanayi Bölgesinde yer alıyor.

Kamu görevlileri, yabancı uyruklu kadınlar aynı odada

ALDAŞ’ın ödediği faturalar arasında, seyahat, konaklama, temsil ve ağırlama gibi gider kalemleri yer alıyor. Bilirkişi raporunda, ALDAŞ çalışanları ile bazı kamu görevlileriyle aynı odada konaklayan yabancı uyruklu bazı kadınların konaklama bedellerinin de ALDAŞ’a fatura edildiği tespitine yer veriliyor. Bu kapsamda konaklama ve lüks restoranlardaki yemek faturaları dâhil ALDAŞ’ın ödediği paraların toplamının 63 milyonun üzerinde olduğu tespit edilmişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi olan ALDAŞ’taki usulsüz işlemler nedeniyle oluştuğu öne sürülen kamu zararları nedeniyle, 5 Temmuz 2025 tarihindeki operasyonun ardından tutuklanarak cezaevine konulan ve görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için yeni bir tutuklama kararı daha çıkmıştı.

İkinci duruşma öncesi belediyeye yeni operasyon

Antalya Büyükşehir Belediyesi iddianamesiyle ilgili davada ikinci duruşma 4 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak. Duruşmaya 4 gün kala 30 Nisan’da yapılan yeni operasyonda, bir başka belediye şirketi olan ANSET’in önceki sorumlusu olan Genel Sekreter Cansel Tuncer ile belediye bürokratları ve iş insanlarından oluşan 34 kişi hakkında, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla gözaltı kararı verilmişti.

Sayıştay denetçileri uyurken ALDAŞ'ta ihaleler uçmuş

Belediye şirketi ALDAŞ’la ilgili iddialar hakkında yargı süreci devam ederken açık kaynaklardan elde edilen veriler, ihale mevzuatının nasıl suistimal edildiğini de ortaya koyuyor. ALDAŞ AŞ’nin Mayıs 2025-Şubat 2026 döneminde yaptığı araç kiralama işlemlerinde yüksek rakamlı tutarlar olmasına rağmen açık ihale yolunu değil, "doğrudan temin" modelini kullandığı görülüyor. Yaklaşık 1 yıllık süre içinde iki kez şoförlü lüks araç olmak üzere toplam 27 adet araç kiralama işlemi yapılırken, bu kiralamalar için 23 milyondan fazla ödeme yapılmış. Söz konusu araç kiralama ihalelerinin doğrudan temin limiti olan tutarın üzerine çıktığı, bazı ihalelerde iki katını aştığı 9 işlem yer alıyor.





Doğrudan temin limiti defalarca aşılmış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesine göre 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli doğrudan temin limitleri, KDV hariç olmak üzere büyükşehir belediyesi sınırları içindeki idarelerde 1.021.827 TL, diğer idareler için 340.391 TL olarak belirlendi. Bu doğrudan temin limitleri, 31 Ocak 2027 tarihine kadar geçerli olacak. Aynı düzenleme kapsamında 2025 yılında geçerli olan doğrudan temin limitleri ise büyükşehir belediyesi sınırlarındaki idarelerde 800.366 TL, diğer idareleri için de 266.618 TL’ydi.

Yıllık hizmet alımı için parçalı ihale dönemi

Belediye şirketi ALDAŞ’ın doğrudan temin yöntemiyle yaptığı toplam 9 araç kiralama işleminde 2 milyon 664 bin TL ile 840 bin TL arasında değişen tutarlar olduğu görülüyor. Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz uzmanlar, kimi kalemlerde yıllık hizmet ihtiyacı için yapılan araç kiralamalarının açık ihale yoluyla yapılması gerekirken hizmetin süre açısından parçalanması yoluyla doğrudan temin sınırları içinde tutulmaya çalışıldığı izleniminin oluştuğunu belirtiyor.

‘Bu sadece bir ihale değil, kurumsal davranış modeli'

Benzer nitelikteki araç kiralama ihtiyacının, tek bir ihale ile giderilmesi yerine çok sayıda doğrudan temin işlemine bölündüğüne dikkati çeken uzmanlar, “Söz konusu araç kiralama işlemlerinin teknik olarak benzer niteliklere sahip ve süreklilik arz eden bir ihtiyacı karşıladığı görülüyor. Ancak buna rağmen söz konusu hizmetin tek bir ihale kapsamında karşılanması yerine, çok sayıda doğrudan temin işlemine bölündüğü de ortada. Bu durum, ihale hukukunun rekabet, şeffaflık ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı ilkeleriyle örtüşmüyor. Üstelik doğrudan teminle kiralama yapılan firmaların büyük ölçüde aynı olduğu da görülüyor. Bu, kurumsal bir davranış modelini ortaya koyması bakımından da önemlidir” görüşünü dile getiriyor.

‘İstisnai durum, ticari faaliyetler için geçerli’

Uygulamanın planlı bir tedarik modeline dönüştüğüne işaret eden uzmanlar, konu hakkında şu görüşleri dile getiriyor:

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi ile düzenlenen ‘kapsam dışı’ uygulamasının ticari ve sınai faaliyet kapsamındaki mal ve hizmet alımları için kullanılan bir yöntem olduğunu belirtiyor. Buna göre 3/g maddesi parasal bir limit maddesi olmaktan çok, istisnai durumlar için başvurulan bir yöntem. Bu yöntemde 2 milyon da, 200 milyon da doğrudan temin konusu olabilir ancak buradaki istisnai durumu belirleyen alımların ‘ticari faaliyet’ için yapılacak olması koşuludur. Yani araç alıp satıyorsa, ya da kiralama hizmeti veriyorsa bu koşul anlamlı olur. Söz konusu belediye şirketinin araç kiralama alımı, araç alıp satmak için değil, hizmet için kullanma amacıyla yapılıyorsa, bunu ‘istisna’ değerlendirmek doğru değildir ve mevzuata aykırılık teşkil eder. Sonuçta rekabeti engelleyici olan bu yöntem yerine, 12 ay boyunca ihtiyaç duyulan bir hizmet ve mal alımı için Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesi ve açık ihale usulüne göre alım yapılması yerinde olacaktır. Aksi durumda bu mevzuattan kaçınma sonucunu doğurur ve hukuki yaptırımlara neden olabilir.”

ALDAŞ Antalya Manavgat'ta eşyalı daireler kiralamış

Belediye şirketi ALDAŞ’ın Sayıştay denetçileri ve bazı kamu görevlileri için ödediği konaklama giderleri dışında Antalya ve Manavgat’ta çok sayıda eşyalı ev kiraladığı da ortaya çıktı. Açık kaynaklardan edinilen doğrudan temin ihale bilgilerine göre Antalya’da Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki TEKNOKENT’in karşısında lüks bir siteden iki ayrı dairenin yıllık iki yıl üst üste kiralandığı görülüyor. Manavgat’ta iki ayrı eşyalı daire ile nerede olduğu belirtilmeyen 4 ayrı daire ile birlikte ALDAŞ’ın toplam 10 adet eşyalı daire kiralama yapması dikkati çekiyor. Bu dairelerin ne amaçla ve kimler tarafından kullanıldığına ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmiyor.

Eski genel müdür yurtdışında

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASAT ve ALDAŞ AŞ’ye 13 Ocak 2026 tarihinde yapılan operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan isimlerden biri olan ALDAŞ AŞ’nin önceki Genel Müdürü Kıvanç Bülent Kuzay’ın yurtdışına çıktığı belirlenmişti. Eski Genel Müdür Kuzay’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından 21 Ocak 2026 tarihinde ALDAŞ AŞ’de olağanüstü genel kurula gidilmişti.

ALDAŞ'ın yeni yönetim kurulu başkanı, başkan vekili Özdemir

Yapılan olağanüstü genel kurulda, 21 Ocak 2029 tarihine kadar belediye şirketi ALDAŞ’ın yeni yönetim kurulu başkanı Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir oldu. ALDAŞ’ın yeni yönetim kurulu üyeleri ise, Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Hüseyin Turan Ataoğlu, Ahmet Çelebi, Halil Tolga Ayvazoğlu, İsmail Selami Minta, Hakan Kaplan (Genel Müdür), Aras Gezer Görgeç, Fethi Yalçın (Yön. Kur. Bşk. Vekili) gibi isimlerden oluştu.

Böcek'le ilgili iddiaların sahibi yönetim kurulu üyesi yapıldı

Şirketin yönetimine seçilen isimlerden biri olan Halil Tolga Ayvazoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik iddianamede adı geçen ve Muhittin Böcek’in aday olmak için CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Mahir Başarır’a 10 milyon TL ve bir daire hediye etmek istediği yönündeki iddiaları dile getiren kişi olarak biliniyor. Ayvazoğlu’nun bu iddiaların tartışıldığı bir dönemde yapılan genel kurulda ALDAŞ’a yönetim kurulu üyesi yapılması dikkat çekmişti.

AKP’nin Kemer eski ilçe başkanı Minta da ALDAŞ yönetiminde

ALDAŞ yönetiminde yer alan bir başka dikkat çekici isim de Muhittin Böcek’in boşandığı eşi Havva Minta’nın akrabası olan İsmail Selami Minta. Minta, daha önce AKP Kemer İlçe Başkanı olarak görev yapmıştı. 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde AKP’den belediye başkan aday adaylığını açıklayan Minta, aday gösterilmeyince partisinden istifa etmiş, daha sonra ise CHP’ye katılmıştı. Bu gelişmenin ardından Minta, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kemer Hizmet Sorumlusu yapıldı.