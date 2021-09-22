Sayı yükseldi: 5 general istifa etti

Sözcü'den Saygı Öztürk, "5 general niçin istifa etti?" başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.

Öztürk, son YAŞ sonrası istifa eden general sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Öztürk'ün yazısında bir bölüm şöyle:

Yüzlerce komutanın tutuklandığı “Balyoz Davası” günlerinde de, gazetemize yakın bir caddede karşılaştığım çoğu gazetecinin çok yakından tanıdığı emekli bir pilot, “120'ye yakın savaş pilotu istifa etti” dediğinde, açıkçası “Amma da attı” diye düşünmüştüm. Ama bunun peşini de bırakmamak gerekiyordu. Araştırdım, soruşturdum ama sayıyı yüksek buluyor, o yüzden araştırmaya devam ediyordum.

Haberlerde hep “Aman fazla olmasın da eksik olsun”a dikkat ederim. İstifa eden pilot sayısını 90 olarak duyurmuştum. Daha sonra edindiğim bilgilerle sayının 120 olduğunu doğrulattım. Gerçekten bir anda 120 savaş pilotunun ayrıldığını öğrenmek inandırıcı olmuyor. O yüzden bazı haberleri doğru olduğunu bilmemize rağmen, ürkerek, çekinerek duyurduğumuz oluyor. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın Covid-19'dan vefat ettiğini de yine riski göze alarak Türkiye'ye duyurmuştum.

İSTİFA 5'E ÇIKTI

Komando birlikleri, özel kuvvetlerde görev yapmış, Suriye Harekat Bölgesinde bulunmuş üç generalin istifa ettiğini pazar günü bu köşede duyurmuştum. Ancak, komutanların isimlerini bilmeme rağmen açıklamamıştım. Hemen belirteyim, istifa eden general sayısı 5'e çıkmış. Bu kesin ve teyitli bilgidir.

İlk yazımda da belirtmiştim, istifa dilekçelerinin ardından, bazı komutanı istifadan vazgeçirme girişimleri de oluyor ve zaman zaman bu da gerçekleşiyor. O zaman haberiniz de yalanlanıyor ve birilerine “SÖZCÜ'nün haberi yalanlandı” demek için gün doğuyor.

Evet, biz üç generalin istifa dilekçesini verdiğini belirtmiştik. Bazı gazetelerde istifa edenlerin Barış Kalkanı Harekât Bölgesi Komutanlığı'ndan Tümgeneral Hakan Öztekin, Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Enis Koç, 8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt olduğunu açıkladı.