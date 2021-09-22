Sözcü'den Saygı Öztürk, "5 general niçin istifa etti?" başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.
Öztürk, son YAŞ sonrası istifa eden general sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.
Öztürk'ün yazısında bir bölüm şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sayı yükseldi: 5 general istifa etti
Son Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrası 5 generalin istifa ettiği öğrenildi.
Haber Merkezi
Sözcü'den Saygı Öztürk, "5 general niçin istifa etti?" başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.
Öztürk, son YAŞ sonrası istifa eden general sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.
Öztürk'ün yazısında bir bölüm şöyle: