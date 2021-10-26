Savunma Sanayii Başkanı: Türkiye artık küresel güç olmak durumunda, buna mecbur

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ‘Savunma Sanayii Adana İl Buluşması’ kapsamında Adana Sanayi Odası’nda patronlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “10 yıl kadar önce etraf süt liman iken 10 yıl sonra geldiğimiz noktaya bakın. Hazırlıklarımız olmasaydı bugünlerde karşılaşacağımız dertleri siz düşünün. Bu günlerin geleceğini önceden öngörmek lazım. Bu hazırlık sürecinin Türkiye’nin bir huruç harekatı olması gibi gitmesi gerekiyor. Türkiye sadece kendisi için var değil. Etrafta çok sayıda mazlum ülkeye şuanda rol model olmak konumunda. Türkiye artık küresel güç olmak durumunda, buna mecbur” dedi. (İHA)