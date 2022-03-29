Savunma Bakanı Akar’dan mayın açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen mayınlara ilişkin, "Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz hâlinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor" dedi. Akar, mayınların kaynağı hakkında ise "Ortada konuyla ilgili birbiriyle çelişen ifadeler var. Biz gerekli önlemlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akar, İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen mayınlara ilişkin, "Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz hâlinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor" dedi.

ANKA'nın haberine göre mayınların nereden geldiği ve kaynağına yönelik soru üzerine ise Bakan Akar, "Ukrayna'da döşenen mayınlar mı geldi yoksa başka mayınlar mı devreye girdi, bu konuda emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biz gerekli önlemlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz" dedi.

'Herkesin gözü kulağı görülebilecek olası mayınlarda'

Akar, şunları söyledi:

"Herkesin gözü kulağı görülebilecek olası mayınlarda. Tespitin hemen ardından anında müdahale ediyor. Müdahale için SAS timleri bölgeye ya denizden ya da helikopterle havadan intikal ediyorlar. Mayınlar yerinde veya emniyetli bölgeye çekilmek suretiyle anında imha ediliyor. Mayınla mücadele Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hâkim olduğu, başarılı olduğu bir konudur. Çok şükür bu çalışmalarda son derece başarılı olduğumuz da herkes tarafından görüldü.”

Bakan Akar, “Mayınların tespiti konusunda Rusya ile bir iş birliği var mı?” sorusu üzerine ise "Hayır. Mayınlar bizim alanımızda tespit ediliyor, Rusya veya Ukrayna tarafında değil. Bu kapsamda Karadeniz'e kıyısı olan Romanya ve Bulgaristan ile iş birliğimiz var. Rusya ile iş birliğimiz ayrı. Bizim ticari gemilerimizin gelişleri konusunda Ruslarla gerekli koordinasyonu yaptık" diye konuştu.

'Batı Karadeniz’de mayın arama faaliyeti sürüyor'

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından da videolu şu paylaşım yapıldı:

“Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz’de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor.”