Şavşat’ta hortum ve fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Artvin’in Şavşat ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, Pınarlı köyünde yaşamı olumsuz etkiledi. Köyde sağanağın ardından dolu yağdı, hortum ve fırtına oluştu. Yaklaşık 10 dakika süren hortum ve devamında oluşan kuvvetli fırtına nedeniyle, bazı ev ile ahırların çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi.

DHA'nın haberine göre, hortumun ve fırtınanın etkisiyle, çatılardan kopan çok sayıda sac, çevreye dağıldı. Hortum sonrası yağan dolu nedeniyle de köyde yeşil alanlar beyaza büründü. Enerji nakil hatları, ev ile eklentilerinde hasara neden olan hortum anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Fırtına nedeniyle hasarlı evleri oturulamayacak duruma gelen köylüler de yakınları ile komşularının yanına yerleştirildi.

Köyde gece başlatılan hasar tespit çalışmaları bugün de devam etti. Köyde etkili olan fırtına ve hortumun; yaklaşık 20 ev, ahır ve samanlığın çatısını uçurarak zarar verdiği, 3 evin de kullanılamaz hale geldiği saptandı. Köyde elektrik dağıtım şirketi ÇEDAŞ ekipleri kopan direk ve telleri yenilemeye çalışıyor.

Fırtınanın hasarı da gün ağarınca ortaya çıktı. Hasar gören evlerin içerisindeki birçok eşyaların kullanılamaz hale geldiği fırtınada, tarım arazisindeki saman balyaları ve tarım aletlerinin yanı sıra bir traktöre bağlı yarım tonluk tırmığın da bulunduğu yerden koparak kilometrelerce uzağa savrulduğu görüldü.