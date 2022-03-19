Şavşat Kaymakamlığı sanatçı Orhan Aydın'ı gerekçe göstererek canlı yayına izin vermedi

Şavşat Kaymakamlığı, Halk TV'de yayımlanan "Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar" programının Şavşat Efkar Tepesi'nde gerçekleştireceği canlı yayına izin vermedi. Konuya dair açıklamada bulunan Sanatçı Orhan Aydın, "Şavşat kaymakamı beni gerekçe gösterip Halk TV Görkemli Hatıralar’ın Efkar Tepesi’nden canlı yayınına izin vermemiş" dedi.

Efkar Tepesi'nde canlı yayına izin verilmediğini belirten Serhan Asker, "Tiyatrocu Orhan Aydın yayına çıkacağı için izin vermiyoruz dediler. TKP'li olduğu için. Orhan Aydın'ın yayında olmasının ne sakıncası olabilir ki" dedi.

Konuya dair soL'a konuşan Orhan Aydın "Barıştan, sanattan ve Fakir Baykurt'tan korktukları için izin vermediler" dedi. Aydın'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ise şöyle: