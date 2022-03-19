'Halk TV Özlem Gürses ve Emin Çapa'yı işten çıkardı' iddiası

Halk TV’de Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yolların ayrıldığı iddia edildi.

Söz konusu iddiaya ilişkin Odatv'ye konuşan Özlem Gürses, “Bu durumdan haberim yok. Şimdi Adana’da bir kadın panelindeyim. Bana gelen bir tebligat yok” dedi.

Odatv’nin haberine göre, Halk Tv yönetimi Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yolları ayırma kararına gerekçe olarak “Youtube kanallarında yayın yapmalarını” gösterdi. Kararın ardından Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun programcılarla bir kez daha görüşülmesini istediği öğrenildi.