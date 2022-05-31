Savcıdan 'Bir saat içinde adliyede olun' telefonu: Kaftancıoğlu Silivri'ye götürülüyor

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 2012’deki sosyal medya paylaşımlarına verilen hapis cezasının bir bölümünü onaylayarak, 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası vermişti.

Haziran Direnişi'nin 9. yıldönümünde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Halktv'de yer alan habere göre, bu sabah Canan Kaftancıoğlu'nu arayan savcı "1 saat içinde Çağlayan Adliyesi'nde olun" dedi. Kendisine gelen telefonun ardından Çağlayan Adliyesi'ne giden Kaftancıoğlu, başvurusunu yaptı. Kaftancıoğlu, Silivri'ye götürülüyor.