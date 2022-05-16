Savcı Sayan'ın ucuz ekmek şovu yarıda kaldı: 'Ekmek yok'

Lüks ve gösterişli konutunda yaptığı röportajlarla gündeme gelen ve sürekli Ağrı'nın gündemleri dururken İstanbul, Ankara ya da İzmir gibi Ağrı'nın gündeminden uzak şehirlerin yöneticileri ile polemiğe giren, yaptığı her yardımı sosyal medya hesabında paylaşıp mağdurları rencide eden Savcı Savan'ın "ucuz ekmek" şovu sona erdi.

Sürekli "Türkiye'nin en ucuz ekmeği Ağrı'da" ifadesiyle gündeme gelmeye çalışan Savcı Sayan'ın yönetimindeki Ağrı Belediyesi'nin iddialara göre Halk Ekmek'e borcunu ödemediği için 10 günü aşkın süredir ucuz ekmek satışını durdurduğu öğrenildi. Türkiyen'in en ucuz ekmeğini ürettiğini iddia eden belediyenin son günlerde Halk Ekmek'e borcunu ödemediği gündeme gelmişti. 10 günü aşkın süredir ucuz ekmeğe ulaşamayan yurttaşlara ise herhangi bir açıklama da yapılmıyor.

Daha önce belediyeye bağlı çalışan işçiler darp ettiği, herkese 2 kilo ücretsiz et vereceğini iddia edip yarıda bıraktığı Savcı Sayan, geçtiğimiz bayram günlerinde de dağıttığı şekerlerden fazla alan yurttaşları hırsızlıkla suçlamıştı. Yine aynı şekilde AKP gençlik kollarının şatafatlı sahur yemeği görüntülerine de sahip çıkan Savcı Sayan, yaptığı yer yardımlaşma "kampanyasında" halkı rencide etmekten geri durmuyor.

Daha önce yine benzer bir konuda girdiği polemikte Ağrı'daki ekmek fiyatlarını bilmediği ortaya çıkan Sayan'ın belediyesinde biriken borçlar ve gerçekleşmeyen ödemelerden dolayı ucuz ekmek üretimini durdurduğu öne sürülüyor. Sürecin kalıcı mı yoksa geçici mi olduğunu önümüzdeki günler gösterecek.