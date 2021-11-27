Savcı Sayan’ın İBB’ye tavsiyesi olay oldu: ‘Bu hesapla Ağrı batar…’

AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ekmeğin fiyatını düşürdüklerini açıkladı. Sosyal medyadan paylaştığı videoyla Sayan, en ucuz ekmeği Ağrı'ya getirdiğini öne sürerek, 210 gram ekmek fiyatının 1,4 TL'ye çekildiğini duyurdu.

Sayan, attıkları bu adımı İBB'nin örnek alması gerektiğini söyledi. Ancak İBB’nin ekmeği 1,25 TL'ye sattığını unutan Sayan, sosyal medyada alay konusu oldu.

'Ağrı'yı örnek alın Ağrı'yı'

Kamera karşısına geçerek açıklamada bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İBB'ye seslenerek şöyle konuştu:

“İstanbul'da belediye başkanı da inşallah Ağrı'yı örnek alır. Ekmeği daha da aşağı indirmek için çaba sarf eder. Milleti korkutmak, tedirginlik yaratmak için 4-5 liralık fiyatlardan bahsetmez. İstanbul Halk Ekmek eğer bizim maliyetlerimizde üretemiyorsa, biz ekmek üretip oraya gönderelim diyeceğiz ama ayıp olacak. Biz Ağrılı kardeşlerimizle 1,4 TL'den ekmek satışına devam edeceğiz. Herkese afiyet olsun. Ekmek bizim için kutsaldır.”

'Bizi Suriye, Irak, Libya gibi yapmak istiyorlar'

Ekmek üretiminin yapıldığı yerde incelemelerde bulunan Sayan, “Düşmanlar boşu boşuna sevinmesin. Türkiye'nin ekmeği de var, stoğu da var, unu da var…Yeter ki dışarıdan etkilenip algı yapmasınlar…Bizi Suriye gibi, Irak gibi, Lübnan, Libya gibi yapmak istiyorlar. Bunlara müsaade etmeyeceğiz” dedi.

İBB'den yanıt geldi

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise Savcı Sayan'a cevaben açıklamasında, “Ağrı'ya Halk Ekmek gönderelim de belediye zarar etmesin. Bu hesapla Ağrı batar” ifadesini kullandı.