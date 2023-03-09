Savcı Sayan yine uçtu: 'Erdoğan’a destek vermek imani bir görevdir'

Zaman zaman yaptığı ilginç açıklamalarla zaman zaman da Ağrı'daki belediye çalışanlarına yönelik yaptığı tehdit ve küfürlü konuşmalarla gündeme gelen Savcı Sayan bu kez de katıldığı televizyon programındaki konuşmasıyla gündem oldu.

CNN Türk'te yayınlanan 'Ne Oluyor?' programına konuk olan AKP Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, programdaki "Erdoğan’a destek vermek imani bir görevdir" sözleriyle tepki çekti.

Sayan katıldığı programda "Erdoğan'ı ülkemden daha az seviyorum. Ülkemi sayın Erdoğan'dan daha çok seviyorum. Ama şu an mevcut liderler içerisinde benim ülkemi en iyi temsil edebilecek, tam bağımsız bir Türkiye'yi inşa edebilecek sayın Erdoğan ve buna destek veren sayın Bahçeli'nin Türkiye için önemli hizmetler yaptığına inananlardanım. Dolayısıyla sayın Erdoğan'a ve sayın Bahçeli'ye destek vermek bana göre vatani bir görevdir, insani bir görevdir, bana göre daha ileriye götüreceğim bu işi imani bir görevdir" dedi.