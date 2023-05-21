Savcı Sayan taburcu edildi

Aydın'da geçirdiği kalp krizi sonrası Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tedavisinin ardından bugün sabah saatlerinde taburcu edildi.

DHA'nın haberine göre; AKP'den İzmir'de milletvekili adayı olan ve seçilemeyen Sayan, cumhurbaşkanı ikinci tur seçim çalışmaları kapsamında gittiği Aydın’da 19 Mayıs akşam saatlerinde aniden fenalaştı. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sayan, kalp krizi geçirdiği tespit edilince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Sayan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde taburcu oldu.