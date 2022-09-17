Savcı Dedeoğulları'na saldıran Lütfü Keleş için tahliye istedi

Konya’nın Meram ilçesinde Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin 30 Temmuz 2021’de katledilmeden önce 12 Mayıs 2021'de Keleş ve Çalık ailesi üyeleri tarafından ırkçı saldırıya maruz bırakılmasına ilişkin açılan davanın 5’inci duruşması Konya 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, duruşmaya Dedeoğulları ailesinden sağ kalan tek kişi Çetin Dedeoğulları da katıldı. Mahkemeye, tutuksuz yargılanan sanıklardan Ayşe Keleş, Veli Keleş ve Yahya Çalık’ın hazır bulunurken, tutuklu sanıklar Veli oğlu Ali Keleş ve Lütfü Keleş, SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşma, iddia makamının esasa dair mütalaasını okumasıyla devam etti.

Savcı tahliye istedi

Mütalaasında, sanıklar hakkında TCK 87-3 maddesinin uygulanması gerektiğini bildiren iddia makamı, sanıkların “konut dokunulmazlığını ihlal” suçunu işlediği ancak “silahlı ihlal” olmadığı, saldırının öldürmeye dönük olduğu ve sanık savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu yönünde fikir bildirdi. İddia makamı, tüm sanıklar hakkında cezalandırma talebinde bulunurken, sanık Veli Keleş’in tutukluluğunun devamını, tutuklu bulunan sanık Lütfü Keleş’in ise adli kontrol şartı ile tahliyesini talep etti. İddia makamı, aynı zamanda olayda kullanılan silahın müsaderesini ve idareye teslim edilmesini talep etti.

'Katledildiler'

İddia makamının, katliamda yaşamını yitirenlere dair kullandığı “vefat” tabiri avukatlar tarafından tepki topladı. Mütalaaya dair söz alan avukat Atilla Kart, “Bu insanlar vefat etmediler, katledildiler” dedi. Bu soruşturma hukuki olarak sakat. Bu sakatlık yargılamayı da etkiliyor. Bu koşullarda adil yargılanmanın sağlanması mümkün değil” diye konuştu.

Sanıklar arasında iş bölümü

Sanıkların en baştan beri suçu üstlendiklerine ve iş bölümü yaptıklarına dair bulgular olduğunun altını çizen Kart, “Savcı bu durumu görmezden geliyor. Delillerin karartılması söz konusu. Bu konu, sanıklar ve sanık müdafiler arasında konuşuldu. Savcı ve kolluğunda buna dair yönlendirmeleri var” diye belirtti.

Kart, şöyle devam etti: “Yaşanan katliam toplumun vicdanına şerh edildi. Bu nedenle katliamın serbest bir irade ile tartışılması gerekiyor. Sanıklar, biz avukatlar hakkında CİMER’e hedef gösterici dilekçeler yazıyorlar. Sanık avukatları, müvekkillerini uyarmalı.”

Olay yeri inceleme tutanağında çelişki

Olay yeri inceleme tutanaklarındaki çelişkilere dikkat çeken Kart, “Polis tutanaklarına göre olay yeri inceleme ekipleri, olay yerine 22.40’ta geliyor ama olay yeri tutanağına göre varış saati 00.00 civarında. Başlı başına soru işareti içeren bir evrak” ifadelerine yer verdi.

Sonrasında beyanda bulunan avukat Abdurrahman Karabulut, bu saldırıların ırkçı saiklerle gerçekleştirildiğini söyledi. Karabulut, “Lütfü Keleş’in ‘Kürtler uslandı mı” sözlerini hatırlatırken, “Bu cümleyi hasımlarına yönelik söylüyorsan bu ırkçılıktır” dedi.

Ara karar açıklandı

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ali Keleş, Ayşe Keleş, İbrahim Keleş, Veli Keleş ve İbrahim Çalık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına, İlyas Boztaş’ın tanık olarak dinlenmesi talebinin reddine, olay yeri keşif talebinin reddine, tetikçi katil Mehmet Altun’un 112 Acil arasında gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin dosyaya eklenmesi yönündeki talebin reddine, tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmasına yönelik talebin reddine, Veli oğlu Ali Keleş ve Lütfü Keleş’in tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kararın açıklanması beklenen duruşma 28 Ekim’e ertelendi.