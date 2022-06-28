Dedeoğulları ailesiyle ilgili yeni gelişme: 'Katilin evini polis mi satın aldı?'

Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz 2021'de Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi katledilen katil Mehmet Altun ile katliamı azmettirmekten tutuksuz yargılanan Keleş ve Çalık ailesinin yargılandığı davanın 4’üncü duruşması Konya 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Dedeoğulları ailesine yönelik 12 Mayıs 2021’de gerçekleştirdikleri saldırı nedeniyle tutuklu bulunan Lütfi Keleş’in (Mehmet Altun’un eniştesi) katliamın ardından cezaevinde yaptığı görüşler ve telefon konuşmalarına dair ses kayıtları dava dosyasına girdi. Toplam 8 saat 5 dakikalık ses kayıtlarında, koruma için evlerinin önünde görevlendirilen polislerin Keleş ve Çalık ailesine olan yakınlıklarının yanı sıra Dedeoğulları ailesinden sağ kalan Çetin Dedeoğulları’nın evle ilgili iş yaptığı, katil Altun’un bankadan paralar çektiği ve otellerde konakladığına dair bilgileri polislerden aldıklarının anlaşıldığı belirtildi.

Lütfi Keleş yaptığı telefon ve cezaevi görüşlerinde daha önce olduğu gibi saldırıya dair suçu üstlendiğini açık açık itiraf etmesi ve Altun’un eşi ve çocuklarına ilişkin sorular sorması dikkat çekti. Altun’un evinin babası tarafından kimlere satıldığını ve sonrasında ne yaptıklarına dair bilgileri de eşi Ayşe Keleş cezaevinden çıktıktan sonra yaptıkları telefon görüşmesinde öğrendi.

'Evi orayı bekleyen bir polise satmış'

Ayşe Keleş (Mehmet Altun’un ablası), tahliye olduktan sonra eşi Lütfü Keleş’le telefonla görüşüyor ve karakoldan arandığını ve kendisine “koruma ister misin” diye sorulduğunu belirtiyor. Ama artık korumaların evin önünde bekleyemeyeceğini 6 aylık koruma aldığını söylüyor. Konuşmaların devamında, yine Mehmet Altun’la ilgili soru ve cevaplar yer alıyor. Bir başka telefon görüşmesindeyse Lütfi Keleş Ayşe Keleş’e babasının Meram’da Mehmet Altun’la altlı üstlü kaldıkları evi ne yaptığını soruyor. Ayşe Keleş habere göre, "Babamgil evi sattılar. Orayı (evi) bekleyen bir polis mi ne. Görmedim daha. Geçen geldiler aradılar. 550’ye vermişler 360’a mı ne Bozkır’da bir ev almışlar" diye konuşuyor.

Lütfi Keleş kızıyla yaptığı bir görüşmede ise Dedeoğulları’nın evine ne olduğuna dair bilgi ediniyor. Kızı, Çetin Dedeoğulları’nın evi boyadığını satacağını ama borcu olduğundan satamadığını belirtiyor. Bu bilgileri de polisten aldığını ifade ediyor. Lütfi Keleş’in kızı polisleri ayrıca çocuklarıyla “kanka” olduğunu da söylüyor. WhatsApp grubu kuran ve saldırının ardından tutuklanan Keleş ve Çalık ailesinden kişilere para yatıran Harun Keleş’in oğlu Ali Keleş de amcası Lütfi Keleş’i cezaevinde ziyaret ediyor.