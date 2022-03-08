Savaşın ekonomiye etkileri: Avrupa'da etkisi daha sert olacak

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve ardından Rusya'ya yönelik yaptırımlar birçok ülke ekonomisinde önemli etkilere yol açıyor.

ABD ekonomisi yavaşlama, Avrupa resesyon, Rus ekonomisi ise çift haneli daralma riskiyle karşı karşıya

Bloomberg'de yer alan habere göre CNBC, Wall Street ekonomistleriyle büyüme verisini etkileyen verileri baz alarak yaptığı "Rapid Update" analizini yayımladı.

14 tahminin ortalaması alınan analize göre ABD ekonomisinin bu sene yüzde 3,2 büyümesi bekleniyor. Bu, Şubat tahmininin yüzde 0,3 altında ancak yine de büyüme ortalamasınıın üzerinde.

ABD'de Fed'in de yakından takip ettiği PCE enflasyonunun ise yüzde 4,3'e yükselmesi bekleniyor. Bu rakam, Şubat ayı anketinin yüzde 0,7 üzerinde. Tahminciler ABD ekonomisinin petrolün varil fiyatını 126 doların üzerine yükselten şoka nasıl tepki vereceğininse belirsiz olduğunu söylüyor. Petrol şokuyla enflasyonda daha yüksek seyir, büyümedeyse gerileme bekleniyor.

Amherst Pierpont Ekonomisti Stephen Stanley petrolde son günlerdeki yükselişin birkaç ay içinde sonlanabileceğini, bu nedenle ABD büyüme ve enflasyonuna etkilerinin kısa süreli olabileceğini belirtti.

Uzmanlar ABD'nin petrol üretimi nedeniyle paranın tüketiciden üreticiye aktarılacağı ve paranın içeride kalacağını, bu nedenle fiyat şoklarının diğer ülkelerden farklı olduğunu ifade etti.

Avrupa'da etkisi daha sert olacak

Analize göre çoğu katılımcı Avrupa'daysa savaşın etkilerinin daha fazla hissedileceğini belirtti.

Braclays bu yıl için Avrupa büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 3,5'e düşürdü. Yatırım bankasından yapılan açıklamada yükselen emtia fiyatları ve finans piyasalarındaki riskten kaçışın temel sıkıntılar olduğunu ve küresel stagflasyonu tetikleyeceğini, Avrupa'nın ise en riskli bölge olduğunu vurguladı.

Benzer biçimde JP Morgan da bölge için bu yılki büyüme tahminini yüzde 4,2'den yüzde 3,2'ye düşürdü.

En büyük etki Rusya'da

Yaşanan gelişmelerden en sert etkilenen ülkeninse Rusya olacağı öngörüldü. JP Morgan ülkeye yönelik devreye alınan ve Rus ekonomisini dünyadan izole hale getiren yaptırımlar nedeniyle ekonominin yüzde 12,5 daralmasını beklediğini açıkladı.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) ise Rusya ekonomisinin yüzde 15 daralarak küresel finansal kriz dönemindeki daralmanın iki misline ulaşacağını öngördü. Baş Ekonomist Robin Brooks "risklerin aşağı yönlü olduğunu ve Rusya'nın artık eskisi gibi olamayacağını" belirtti.