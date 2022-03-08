Akaryakıt fiyatlarında daha ağır bir kriz kapıda: 'Feci sonuçlara yol açar' açıklaması

Rusya’nın Ukrayna’ya harekatı sonrası petrol fiyatları konusunda sürekli kritik açıklamalar geliyor. Rusya’dan yapılan açıklamanın ardından Beyaz Saray da petrol konusunda bir bilgilendirme yaptı.

'Feci sonuçlara yol açar'

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa Birliği’nin Rusya’dan petrol ithalatını yasaklaması halinde petrol fiyatlarının varil başına 300 doların üzerine çıkabileceğini söyledi.

Novak, açıklamasında, “Rus petrolünün reddedilmesinin küresel pazar için feci sonuçlara yol açacağı kesinlikle açıktır” dedi. Novak, ayrıca “Avrupa bugün yılda yaklaşık 500 milyar metreküp gaz tüketiyor. Bu tüketimin yüzde 40’ı Rusya tarafından sağlanıyor. Rusya onlarca yıldır her şeye rağmen her zaman güvenilir bir ortak olmuştur” ifadelerini kullandı.

ABD’den açıklama

Öte yandan Beyaz Saray’dan petrol konusunda açıklama geldi. Açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, Rusya’dan petrol ithalatının yasaklanması konusunda kararını henüz vermedi. Açıklamada, bu konudaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Türkiye'deki akaryakıt zamları için etken

Petrol fiyatlarında artış, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli etkenlerden biri durumunda. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor.

Benzin ve motorine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litresine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam geldiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

Petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki artışlar nedeniyle akaryakıta bu gece de zam gelmesi bekleniyor.

Motorinin litresi 21 TL'yi aştı

Yapılan zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19,23 liraya; Ankara'da 19,33 liraya ve İzmir'de ise 19,36 liraya yükseldi.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 21,18 liraya, Ankara'da 21,29 liraya ve İzmir'de 21,3 liraya çıktı.