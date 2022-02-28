'Savaşa hayır' tişörtü giymeyen Aykut Demir'den açıklama: 'Eğer giyseydim...'

Ankaragücü'ne Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 1-0 mağlup olan Erzurumspor'da kaptan Aykut Demir'in karşılaşma öncesinde arkadaşlarının giydiği 'savaşa hayır' yazılı tişörtü giymeyi reddetti.

Ancak takımın İsmailağa tarikatına yakınlığıyla bilinen kaptanı Aykut Demir'in diğer takım arkadaşlarının protestosuna katılmaması dikkat çekti.

Tepki gösterenler oldu

"Savaşa hayır" tişörtü giymeyen deneyimli futbolcuya sosyal medyada tepki gösterenler oldu.

'Vicdanım rahat etmezdi'

FutbolAnadolu'ya konuşan Aykut Demir, "Ortadoğu coğrafyasında her gün binlerce insan ölüyor. Oralardaki zulmü görmezden gelenler, ses çıkarmayanlar konu Avrupa olunca bunları yapıyor. O ülkelere yapılmadığı için tişörtü giymek içime sinmedi. Giyseydim vicdanım rahat etmezdi" dedi.

'Masumların acısını paylaşıyorum'

Demir açıklamasını, "Dünyanın herhangi bir yerinde savaşın olmasına ben de üzülüyorum. Masum insanların acısını paylaşıyorum" ifadeleriyle tamamladı.