Erzurumspor'un tarikatçı kaptanı 'Savaşa Hayır' tişörtünü reddetti

TFF 1. Lig’de Erzurumspor ile lider Ankaragücü arasında oynanan maç öncesi bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekatın ardından spor karşılaşmalarında savaşa karşı gösterilen tepkilere Erzurumspor da destek verdi.

Ancak takımın İsmailağa tarikatına yakınlığıyla bilinen kaptanı Aykut Demir'in diğer takım arkadaşlarının protestosuna katılmaması dikkat çekti.

Maç öncesi tüm takımın törene “Savaşa Hayır (No War)” tişörtleriyle çıktığı Erzurumspor’da takım kaptanı Aykut Demir bu mesajı veren tişörtü giymedi. Tüm takımın giydiği tişörtün bir tek Aykut Demir’in üzerinde olmaması tepkilere yol açtı.

Daha önce Trabzonspor’da forma giydiği dönemde İsmailağa tarikatına mensup kişilerle fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan, cübbe, sarık ve şalvar giyip poz veren Aykut Demir, önceki yıllarda meskun mahalde silahla ateş açma, hekime saldırı gibi olaylarla da gündeme gelmişti.

Aykut Demir, 30 Aralık 2016’daki düğün merasiminde salona mehteran takımı eşliğinde ve tek başına girdiği görüntülerle gündem olmuştu. Salonda üç hilalli yeşil bayrak ile "kelime-i tevhid" bayrağı dikkat çekmişti. Demir'in tek başına geldiği salonda, tahta tek başına oturması ve düğünde ilahiler okunması dikkat çekmişti.